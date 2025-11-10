Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Okul harçlığını mantardan kazanıyor: "Dağ tepe dolaşıp, mantar topluyoruz"

'da oturan lise öğrencilerinden Efe Hakkı Oruç, ormanlık alanları dolaşarak topladığı mantarları satıp, kendine okul harçlığı çıkarıyor. Günde yaklaşık 4 saat dolaşarak mantar topladığını dile getiren 11. sınıf öğrencisi Oruç, "Dağ tepe dolaşıyoruz, mantar topluyoruz. Bu dönemde tam zamanı. Okuldan artan zamanlarda mantar toplayarak kendi harçlığımı çıkarıyorum" dedi. Kendisi gibi birçok arkadaşının mantardan para kazandığını belirten Oruç, "Toplayıp, Bursa yoluna iniyoruz. Burada bizim gibi birçok satıcı var. Yoldan geçen araçlar taze mantar isteyenler durup satın alıyor. İlk başladığında azdı ve kilosu 400 liradan satılıyordu. Şimdi kalitesine göre 250 liraya kadar düştü" diye konuştu. Kanlıca mantarının 250 ile 350 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Oruç, "Sıkı tutarsam günde 3-4 kilogram topluyorum. Her gün olmuyor zaten. 2 ay daha böyle toplar satarız. Zamanla mantar çoğalır ve fiyatı biraz daha düşer ama olsun 2-3 ay para kazanabiliyorum. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor. Geçen yıl az çıktı mantar bu sene daha iyi olacak gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Önce direğe sonra ağaca çarptı! Feci kaza 2’i ağır çok sayıda yaralı var
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.