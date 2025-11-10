BeIN Sports binasına silahlı baskın! Güntekin Onay iddiası: Saldırgan yakalandı

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edilirken, binanın boşaltıldığı öğrenildi. Şüpheli şahıs özel hareket polisleri tarafından yakalanarak binadan çıkarıldı.

GÜNTEKİN ONAY HAKARET ETTİ İDDİASI

İddiaya göre; Saldırganın eşinin kanalda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve Güntekin Onay'ın kadın güvenlik görevlisine hakaret ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Güntekin Onay ise o anlarda kanalda bulunmadığı ortaya çıktı.