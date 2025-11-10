Menü Kapat
Spor
Bahis skandalında ifadeler ortaya çıktı! 500 bin TL'ye maçı satacaktı: Şoke eden sözler

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bahis skandalı kapsamında gözaltına alınan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ın ifadesi ortaya çıktı. Bazı futbolcular hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Özkaya, olayları TFF Etik Kurulu'na bildirdiğini söyledi. İşte detaylar...

Bahis skandalında ifadeler ortaya çıktı! 500 bin TL'ye maçı satacaktı: Şoke eden sözler
Bahis skandalına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gözaltına alınan Başkanı Murat Özkaya’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Bahis skandalında ifadeler ortaya çıktı! 500 bin TL'ye maçı satacaktı: Şoke eden sözler

"SİZİN İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ..."

’da oynadığını iddia eden iki oyuncunun yurt dışına kayıtlı telefon numarasıyla WhatsApp'tan kendisine mesaj attığını belirten Özkaya, ‘Başkanım biz iki kişi ilk on birde maça çıkıyoruz. Bu sezon Süper Lig’i en çok siz hak ettiniz' dediler. İsimlerini sordum ancak paylaşmadılar. ‘Bizim için lig bitti sayılır. Bu maç sizin için bir şeyler yapmak istiyoruz. İster misiniz?’ diye yazdı. Kişi başı 100 bin TL istediler. Tabii ki kabul etmedim. Durumu önce Altınordu kulübüne sonra da TFF’ye bildirdik. Hatta bu konu hakkında TFF Etik Kurulu’na ifade verdim" diye konuştu.

Bahis skandalında ifadeler ortaya çıktı! 500 bin TL'ye maçı satacaktı: Şoke eden sözler

"500 BİN TL'YE LEHİNİZE ÇEVİRİRİM"

Soru: 2021-2022 sezonunda kalecisi olan Nurullah Aslan ile telefon görüşmesi yaptınız mı?

Murat Özkaya: Gençlerbirliği kalecisi Nurullah Aslan o dönem ikinci başkanımız olan Fatih Kulaksız’ı arıyor. 500 bin TL karşılığında maçın skorunu bizim lehimize çevireceğini söylüyor. Fatih Kulaksız durumu bana anlattı. Ben de Gençlerbirliği yöneticilerine ilettim. Hatta ‘Kaleciyi mümkünse bizim maça çıkarmayın’ dedim. Durum bundan ibaret."

Soru: 2020-2021 sezonunun son haftası Samsunspor, Adana Demirspor ve Giresunspor arasındaki şampiyonluk yarışına herhangi bir dahiliniz oldu mu?

Murat Özkaya: Hayır olmadı. Bu konuda hiçbir bilgim yok.

Soru: Yasa dışı bahis oynadınız mı?

Murat Özkaya: Hayır, bu tür işlerle hiç işim olmadı.

