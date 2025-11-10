Konya'da korkutan patlama sesi! Valilikten açıklama geldi

Konya'dan patlama sesleri geldiği bildirildi. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayla ilgili valilikten açıklama geldi.

KORKUTAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada, il genelinde duyulan patlama seslerinin 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait savaş jetlerinin uçuşu sırasında ses duvarını aşmalarından kaynaklanan sonik patlama olduğu belirtildi. Yetkililer, herhangi bir kaza veya tehlike söz konusu olmadığını vurguladı.