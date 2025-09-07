Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın

Evinize akıllı cihaz alacaksanız dikkat edilmesi gereken bazı önemli özellikler bulunuyor. İşte paranızı sokağa atmamak için dikkat etmeniz gereken detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 10:38

Evlerimizi ve iş yerlerimizi akıllı cihazlarla donatmak hayatımızı kolaylaştırmanın ve daha güvenli hale getirmenin harika bir yolu. Bu cihazlar zamandan tasarruf etmenizi sağlayarak günlük işlerinizi daha pratik hale getiriyor. Bahçelerinizde veya dış mekanlarınızda bile kullanabileceğiniz akıllı cihazlarla yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Bununla birlikte kutusundan çıkardığınızda sizi heyecanlandıran bir akıllı cihazın aslında hayatınızı kolaylaştırmak yerine baş ağrısına yol açan bir özelliğe sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bu nedenle eviniz için akıllı bir cihaz satın almadan önce deneyiminizi olumsuz etkileyebilecek bazı özelliklerden kaçınmak akıllıca olacaktır.

SlashGear, paranızı sokağa atmamak için uzak durmanız gereken 3 akıllı cihazı listeledi.

Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın

1) ABONELİK HİZMETİ GEREKTİREN ÜRÜNLER

Bir akıllı cihazı satın alıp kutusundan çıkar çıkmaz sınırlı bir kurulumla hemen kullanabilmek avantaj. Ancak kurulumdan sonra ek adımlar atmanız gerekiyorsa bu süreç daha zahmetli hale geliyor. Eğer bir de cihazı kullanmak için her ay düzenli olarak para ödediğiniz abonelik servisi zorunlu tutuluyorsa tehlike çanları çalıyor olabilir.

Birçok şirket, cihazın ana işlevlerini abonelik duvarının arkasına saklıyor. Hatta aboneliği bıraktığınızda cihazınız tamamen işlevsiz hale bile gelebiliyor. Yani büyük bir hevesle satın aldığınız ürün, kısa sürede atıl duruma düşebilir ve hiçbir amaca hizmet etmeyen eskimiş bir eşyaya dönüşebilir.

Bir de işin maliyet boyutu var. Aboneliğe ödediğiniz toplam ücret, cihazın kendi maliyetini bile aşabilir ve tabiri caizse astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Bu bağlamda kendi başlarına çalışan ve abonelik programı gerektirmeyen markaları tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın

2) SÜREKLİ İNTERNET BAĞLANTISI İSTEYEN CİHAZLAR

Akıllı cihazlarınızın çalışması için sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duyması, kaçınmanız gereken bir diğer önemli özellik. Çünkü internet bağlantınızda yaşanabilecek en ufak bir sorun bile ürünün çalışmayı durdurmasına sebep olabilir. İnternetsiz çalışmayan bir akıllı cihaz ciddi sorunlara yol açabilir.

Örneğin Wyze'ın video kameralarında internetsiz çalışmama sorunu rapor edildi. Google Nest kamerası internet kesintisi olduğunda bile çalışmaya devam etse de uzaktan akıllı telefon erişimi gibi gelişmiş özelliklerini kaybediyor. Eğer evinizin güvenliğini mümkün olduğunca sürekli internet gerektirmeyen cihazlarla sağlamaya çalışın

Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın

3) İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN GÜVENLİK CİHAZLARI

Bulut (Cloud) sunucusuna ve internete erişimi akıllı cihazlar aracılığıyla birilerinin sisteminize sızması ve evinizi hackleme olasılığı her zaman vardır. Akıllı cihazınıza ek bir koruma katmanı eklemenin en iyi yolu ise telefonunuz veya e-posta adresiniz aracılığıyla erişimi onayladığınız iki faktörlü kimlik doğrulaması yöntemi olarak ortaya çıkıyor.

Maalesef her akıllı cihazda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunmuyor. Güvenlik kameraları, kilitler veya video kullanan kapı zilleri gibi akıllı güvenlik cihazları için bu özellik hayati önem taşıyor. Bu seçeneğe sahip olmayan bir akıllı güvenlik cihazından uzak durmanız tavsiye ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi
Apple akıllı saat pazarındaki liderliğini kaybetti: Tahtın yeni sahibi belli oldu
ETİKETLER
#Akıllı Cihazlar
#Ev Otomasyonu
#Güvenlik Cihazları
#Abonelik Hizmetleri
#Internet Bağlantısı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.