Evinize sokmamanız gereken 3 akıllı cihaz! Paranızı sokağa atmayın

Evlerimizi ve iş yerlerimizi akıllı cihazlarla donatmak hayatımızı kolaylaştırmanın ve daha güvenli hale getirmenin harika bir yolu. Bu cihazlar zamandan tasarruf etmenizi sağlayarak günlük işlerinizi daha pratik hale getiriyor. Bahçelerinizde veya dış mekanlarınızda bile kullanabileceğiniz akıllı cihazlarla yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.

Bununla birlikte kutusundan çıkardığınızda sizi heyecanlandıran bir akıllı cihazın aslında hayatınızı kolaylaştırmak yerine baş ağrısına yol açan bir özelliğe sahip olduğunu fark edebilirsiniz. Bu nedenle eviniz için akıllı bir cihaz satın almadan önce deneyiminizi olumsuz etkileyebilecek bazı özelliklerden kaçınmak akıllıca olacaktır.

SlashGear, paranızı sokağa atmamak için uzak durmanız gereken 3 akıllı cihazı listeledi.

1) ABONELİK HİZMETİ GEREKTİREN ÜRÜNLER

Bir akıllı cihazı satın alıp kutusundan çıkar çıkmaz sınırlı bir kurulumla hemen kullanabilmek avantaj. Ancak kurulumdan sonra ek adımlar atmanız gerekiyorsa bu süreç daha zahmetli hale geliyor. Eğer bir de cihazı kullanmak için her ay düzenli olarak para ödediğiniz abonelik servisi zorunlu tutuluyorsa tehlike çanları çalıyor olabilir.

Birçok şirket, cihazın ana işlevlerini abonelik duvarının arkasına saklıyor. Hatta aboneliği bıraktığınızda cihazınız tamamen işlevsiz hale bile gelebiliyor. Yani büyük bir hevesle satın aldığınız ürün, kısa sürede atıl duruma düşebilir ve hiçbir amaca hizmet etmeyen eskimiş bir eşyaya dönüşebilir.

Bir de işin maliyet boyutu var. Aboneliğe ödediğiniz toplam ücret, cihazın kendi maliyetini bile aşabilir ve tabiri caizse astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Bu bağlamda kendi başlarına çalışan ve abonelik programı gerektirmeyen markaları tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır.

2) SÜREKLİ İNTERNET BAĞLANTISI İSTEYEN CİHAZLAR

Akıllı cihazlarınızın çalışması için sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duyması, kaçınmanız gereken bir diğer önemli özellik. Çünkü internet bağlantınızda yaşanabilecek en ufak bir sorun bile ürünün çalışmayı durdurmasına sebep olabilir. İnternetsiz çalışmayan bir akıllı cihaz ciddi sorunlara yol açabilir.

Örneğin Wyze'ın video kameralarında internetsiz çalışmama sorunu rapor edildi. Google Nest kamerası internet kesintisi olduğunda bile çalışmaya devam etse de uzaktan akıllı telefon erişimi gibi gelişmiş özelliklerini kaybediyor. Eğer evinizin güvenliğini mümkün olduğunca sürekli internet gerektirmeyen cihazlarla sağlamaya çalışın

3) İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN GÜVENLİK CİHAZLARI

Bulut (Cloud) sunucusuna ve internete erişimi akıllı cihazlar aracılığıyla birilerinin sisteminize sızması ve evinizi hackleme olasılığı her zaman vardır. Akıllı cihazınıza ek bir koruma katmanı eklemenin en iyi yolu ise telefonunuz veya e-posta adresiniz aracılığıyla erişimi onayladığınız iki faktörlü kimlik doğrulaması yöntemi olarak ortaya çıkıyor.

Maalesef her akıllı cihazda iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği bulunmuyor. Güvenlik kameraları, kilitler veya video kullanan kapı zilleri gibi akıllı güvenlik cihazları için bu özellik hayati önem taşıyor. Bu seçeneğe sahip olmayan bir akıllı güvenlik cihazından uzak durmanız tavsiye ediliyor.