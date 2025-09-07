Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi

Katlanabilir akıllı telefon pazarı 2025'in ikinci çeyreğinde büyük bir hareketlilik yaşadı. Counterpoint Research'ün yayınladığı son rapora göre, küresel sevkiyatlarda Huawei liderliğe otururken Samsung tarihinin en düşük paylarından birini elde etti.

Rapora göre Huawei, yüzde 45'lik pazar payı ile zirvede yer aldı. 2024'ün aynı döneminde şirketin payı yalnızca yüzde 32 idi. Araştırma firması, Huawei'nin başarısının arkasında Çin pazarının gücünün yattığını vurguluyor. Çin, dünya genelindeki katlanabilir telefon sevkiyatlarının büyük bölümünü tek başına oluşturuyor.

MOTOROLA ATAK YAPTI

Sürpriz çıkış ise Motorola'dan geldi. Şirket geçen yıl yüzde 14 olan pazar payını 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 28'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Özellikle ABD ve Avrupa'daki talebin bu yükselişte önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Samsung ise üçüncü sırada kaldı. Şirketin pazar payı bir yılda yüzde 21'den yüzde 9'a geriledi. Ancak uzmanlar düşüşün geçici olabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü raporda Samsung'un yeni Galaxy Z7 serisinin hesaba katılmadığına değiniliyor. Söz konusu cihazlar 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya çıktığı için, şirketin yılın ikinci yarısında yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Genel tabloya bakıldığında, katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında arttı. Bu da katlanabilir cihazların artık niş bir ürün olmaktan çıkıp giderek daha geniş kitlelere hitap etmeye başladığını gösteriyor.