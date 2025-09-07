Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi

2025’in ikinci çeyreğinde katlanabilir telefon pazarında dengeler değişti. Huawei yüzde 45’lik payla zirveye çıkarken, Motorola ikinci sıraya yükseldi. Samsung ise büyük bir düşüşle üçüncülüğe geriledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 09:37

Katlanabilir akıllı telefon pazarı 2025'in ikinci çeyreğinde büyük bir hareketlilik yaşadı. Counterpoint Research'ün yayınladığı son rapora göre, küresel sevkiyatlarda Huawei liderliğe otururken Samsung tarihinin en düşük paylarından birini elde etti.

Rapora göre , yüzde 45'lik pazar payı ile zirvede yer aldı. 2024'ün aynı döneminde şirketin payı yalnızca yüzde 32 idi. Araştırma firması, Huawei'nin başarısının arkasında Çin pazarının gücünün yattığını vurguluyor. Çin, dünya genelindeki sevkiyatlarının büyük bölümünü tek başına oluşturuyor.

Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi

MOTOROLA ATAK YAPTI

Sürpriz çıkış ise 'dan geldi. Şirket geçen yıl yüzde 14 olan pazar payını 2025'in ikinci çeyreğinde yüzde 28'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Özellikle ABD ve Avrupa'daki talebin bu yükselişte önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi

ise üçüncü sırada kaldı. Şirketin pazar payı bir yılda yüzde 21'den yüzde 9'a geriledi. Ancak uzmanlar düşüşün geçici olabileceğine dikkat çekiyor. Çünkü raporda Samsung'un yeni Galaxy Z7 serisinin hesaba katılmadığına değiniliyor. Söz konusu cihazlar 2025’in üçüncü çeyreğinde piyasaya çıktığı için, şirketin yılın ikinci yarısında yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

Katlanabilir telefon pazarının yeni lideri belli oldu! Samsung büyük fark yedi

Genel tabloya bakıldığında, katlanabilir telefon pazarı büyümeye devam ediyor. Sevkiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 oranında arttı. Bu da katlanabilir cihazların artık niş bir ürün olmaktan çıkıp giderek daha geniş kitlelere hitap etmeye başladığını gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roblox iki ülkenin talebini kabul etti! En tartışılan özelliği kapatıldı
AnTuTu'ya göre Ağustos 2025'in en güçlü Android telefonları belli oldu
ETİKETLER
#Teknoloji
#katlanabilir telefon
#samsung
#huawei
#motorola
#Pazar Payı
#Çin Pazarı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.