TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Roblox iki ülkenin talebini kabul etti! En tartışılan özelliği kapatıldı

Türkiye'de halihazırda kapalı durumda olan dijital oyun platformu Roblox, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taleplerini kabul etti. En çok tartışılan özelliğin kapatılması kararı onaylandı. Roblox Türkiye'de henüz hükümetin taleplerine karşılık vermediğinden açılmadı.

AA
06.09.2025
saat ikonu 18:27
06.09.2025
saat ikonu 18:31

Dijital oyun platformu 'un, ve 'nin (BAE) talebi üzerine, çocukların ve genç kullanıcıların güvenliğinin sağlanması için sohbet özelliğini bu ülkelerde geçici olarak devre dışı bıraktığı bildirildi.

Arab News'un haberine göre, Roblox, Suudi Arabistan'ın talebinin üzerine ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Görsel-İşitsel Medya Genel Komisyonu'nun oyundaki sesli ve yazılı sohbetlerin askıya alınması talebinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, bu hamlenin çocuklar ve genç kullanıcıların dijital ortamdaki güvenliğinin artırılması için alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sohbet özelliğinin askıya alınmasının daha etkili araçlar geliştirilinceye kadar geçici olarak süreceği vurgulanırken, bu kapsamda teknolojilerinin yanı sıra Arapça konuşan uzman moderatörlerden faydalanılacağı ifade edildi.

Roblox iki ülkenin talebini kabul etti! En tartışılan özelliği kapatıldı

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE'DE ROBLOX AÇILACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un tekrar açılması için şu şartları sıralamıştı: -Zararlı ve sakıncalı içeriklerin platformdan temizlenmesi -Çocuk güvenliğine yönelik standartların sağlanması -BTK’ya resmi başvurunun yapılması

EBEVEYN KONTROLÜ DE GENİŞLETİLDİ

BAE Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Roblox'la yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Sohbet özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı ifade edilen paylaşımda, halihazırda var olan güvenlik önlemleri ve ebeveyn kontrollerinin geliştirildiği belirtildi.

