Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak

Popüler çevrim içi oyun hizmeti Roblox, yaş tahmin teknolojisini tüm kullanıcılara genişlettiğini duyurdu. Şirket, platformundaki oyun ve uygulamalar için yaş ve içerik derecelendirmeleri sağlamak amacıyla Uluslararası Yaş Derecelendirme Koalisyonu (IARC) ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE YAŞ TESPİTİ

Roblox, yıl sonuna kadar sesli ve metin tabanlı sohbet gibi iletişim araçlarına erişen tüm kullanıcıları için yaş tahmin sistemini devreye alacak. Yeni sistem, kullanıcıların selfie görüntülerini tarayarak yüz özelliklerini analiz ederek yaş tahmininde bulunuyor.

Roblox'a göre, yaş tahmin teknolojisi, hesap oluştururken çocukların sadece doğum yılını girmesi gibi basit yöntemlere kıyasla, kullanıcının yaşını daha doğru ölçmek için kimlik doğrulama ve doğrulanmış ebeveyn onayı gibi diğer sistemlerle birleştiriliyor. Şirket platformunda yetişkinler ve reşit olmayanlar arasındaki iletişimi daha da sınırlayacak sistemleri başlatmayı da planlıyor.

Roblox'un kararı, sosyal platformların kullanıcıların yaşını doğrulamalarını gerektiren İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi dünya genelindeki giderek katılaşan yasaların ve düzenlemelerin ardından geldi.

Roblox, yıllar içinde güvenlik özelliklerine pek çok yatırım yaptı. Araçları arasında, çocukların tehlike altında olduğuna dair sinyalleri tespit etmek için tasarlanan açık kaynaklı yapay zeka sistemi Roblox Sentinel bulunuyor. Ebeveyn kontrolleri, iletişimi kısıtlama araçları ve kuralları ihlal eden çok sayıda kullanıcının bulunduğu sunucuları tespit edip kapatan teknolojiler de yer alıyor.

TÜRKİYE 1 YIL ÖNCE YASAKLADI

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Platformun "çocuk istismarı" ve "kumar" gibi zararlı içeriklere ev sahipliği yaptığı iddiaları var. "Roblox ne zaman açılacak?" bilinmiyor ancak şirketten bir sözcü, Eurogamer sitesine verdiği demeçte şöyle demişti:

"Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de gençler için en güvenli çevrim içi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık. Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor."

Faaliyet gösterdikleri ülkedelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyduklarını ve yerel yasa koyucuların çocuklara yönelik duyarlılıklarını paylaştıklarını ifade eden sözcü, "Roblox'un Türkiye'de en kısa sürede yeniden çevrim içi olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.