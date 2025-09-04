Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak

Türkiye'de 1 yıl önce erişime kapatılan Roblox, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla yaş tahmin teknolojisini tüm kullanıcılarına sunacağını duyurdu.

Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak
Murat Makas
04.09.2025
04.09.2025
Popüler çevrim içi oyun hizmeti Roblox, yaş tahmin teknolojisini tüm kullanıcılara genişlettiğini duyurdu. Şirket, platformundaki oyun ve uygulamalar için yaş ve içerik derecelendirmeleri sağlamak amacıyla Uluslararası Yaş Derecelendirme Koalisyonu (IARC) ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

YAPAY ZEKA İLE YAŞ TESPİTİ

, yıl sonuna kadar sesli ve metin tabanlı sohbet gibi iletişim araçlarına erişen tüm kullanıcıları için yaş tahmin sistemini devreye alacak. Yeni sistem, kullanıcıların selfie görüntülerini tarayarak yüz özelliklerini analiz ederek yaş tahmininde bulunuyor.

Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak

Roblox'a göre, yaş tahmin teknolojisi, hesap oluştururken çocukların sadece doğum yılını girmesi gibi basit yöntemlere kıyasla, kullanıcının yaşını daha doğru ölçmek için kimlik doğrulama ve doğrulanmış ebeveyn onayı gibi diğer sistemlerle birleştiriliyor. Şirket platformunda yetişkinler ve reşit olmayanlar arasındaki iletişimi daha da sınırlayacak sistemleri başlatmayı da planlıyor.

Roblox'un kararı, sosyal platformların kullanıcıların yaşını doğrulamalarını gerektiren İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi dünya genelindeki giderek katılaşan yasaların ve düzenlemelerin ardından geldi.

Roblox, yıllar içinde güvenlik özelliklerine pek çok yatırım yaptı. Araçları arasında, çocukların tehlike altında olduğuna dair sinyalleri tespit etmek için tasarlanan açık kaynaklı sistemi Roblox Sentinel bulunuyor. Ebeveyn kontrolleri, iletişimi kısıtlama araçları ve kuralları ihlal eden çok sayıda kullanıcının bulunduğu sunucuları tespit edip kapatan teknolojiler de yer alıyor.

Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak

TÜRKİYE 1 YIL ÖNCE YASAKLADI

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Platformun "çocuk istismarı" ve "kumar" gibi zararlı içeriklere ev sahipliği yaptığı iddiaları var. "Roblox ne zaman açılacak?" bilinmiyor ancak şirketten bir sözcü, Eurogamer sitesine verdiği demeçte şöyle demişti:

"Roblox'u kullanıcılarımız, özellikle de gençler için en güvenli çevrim içi platformlardan biri haline getirmek için neredeyse 20 yıl harcadık. Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor."

Türkiye'de 1 yıldır yasaklı olan Roblox'ten yeni uygulama! Çocukları böyle koruyacak

Faaliyet gösterdikleri ülkedelerdeki yasa ve yönetmeliklere saygı duyduklarını ve yerel yasa koyucuların çocuklara yönelik duyarlılıklarını paylaştıklarını ifade eden sözcü, "Roblox'un Türkiye'de en kısa sürede yeniden çevrim içi olması için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak 21-22 Ağustos?
Discord ne zaman açılacak 22 Ağustos? Yaklaşık 11 ay önce erişim engeli kararı getirilmişti
ETİKETLER
#yapay zeka
#roblox
#Çocuk Güvenliği
#Yaş Tahmini
#İçerik Derecelendirme
#Iarc
#Çevrimiçi Güvenlik
#Teknoloji
