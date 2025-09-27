Çıkan yangında nene ve torun hayatını kaybetti! Mersin'de dehşet anları

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında nene ve torun hayatını kaybetti. Yangın, ilçeye bağlı Böğrüeğri Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap tek katlı evde gece 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmü Gülsüm ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan’ın cansız bedenleri bulundu. Nene ve torununun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.