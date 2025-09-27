Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği 4 binden fazla projeyle sektörün öncü şirketleri arasında yer alan Polin Waterparks’ın tamamen Türk mühendisliği ile tasarladığı ve ürettiği Stingray su kaydırağı, bir kez daha “Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı” seçildi. Türkiye’de yıllar önce hayal bile edilemeyen bir sektörü sıfırdan inşa ederek bugün küresel ölçekte güçlü bir noktaya ulaştıklarını ifade eden Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, "120 ülkeye su parkı ihraç ediyoruz ve dünyanın hemen her yerinde imzamız var. Stingray’in yeniden Avrupa’nın en iyisi seçilmesi, Türk mühendisliğinin geldiği noktanın en somut göstergelerinden birisi oldu" dedi.

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 11:46

İspanya’nın Barcelona şehrindeki PortAventura’da düzenlenen European Star Awards gecesinde, Polin Waterparks’ın tasarlayıp ürettiği Stingray su kaydırağı, bir kez daha “Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı” seçildi. Fransa’nın Nantes kentinde yer alan O’Gliss Waterpark’taki Stingray hem tasarımı hem de sunduğu adrenalin dolu deneyimle Avrupa’nın en büyük ödül törenine damga vurdu. Stingray, yalnızca 2025’te değil, 2024 yılında da Amsterdam’da düzenlenen European Star Awards’ta aynı ödülü kazanmış, ardından Orlando’da düzenlenen uluslararası fuarda “Dünyanın En İyi Su Kaydırağı” unvanına sahip olmuştu.

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi

‘SEKTÖRÜ SIFIRDAN OLUŞTURDUK, 120 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK’

Polin Waterparks ile O’Gliss Park arasındaki iş birliğinin 2018 yılına kadar uzandığını kaydeden Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, o dönemde parka 8 adet su kaydırağı teslim etttiklerini ve park 2024 yılında büyüme kararı aldığında yine Polin’i tercih ettiğini belirtti. 8 kişilik tasarımıyla bir ikon haline gelen Stingray su kaydırağını özel olarak bu park için hayata geçirdiklerini belirten Pakiş, Polin’in mühendislik, tasarım ve üretim gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladıklarını ifade etti.

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi

Türkiye’de yıllar önce hayal bile edilemeyen bir sektörü sıfırdan inşa ederek bugün küresel ölçekte güçlü bir noktaya ulaştıklarını söyleyen Pakiş, "120 ülkeye su parkı ihraç ediyoruz ve dünyanın hemen her yerinde imzamız var. Stingray’in yeniden Avrupa’nın en iyisi seçilmesi, Türk mühendisliğinin geldiği noktanın en somut göstergelerinden birisi oldu.

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi

Artık sadece kaydırak değil, deneyim, mutluluk ve eğlence satıyoruz. 4 binden fazla projeye imza atarak sektörün standartlarını belirleyen şirketlerden biri olduk. Carnival ve Royal Caribbean gibi kruvaziyer devlerinden Avrupa’nın en büyük kapalı parklarına kadar dünyanın dört bir yanında imzamız var. Stingray’in yeniden Avrupa’nın en iyisi seçilmesi, Türk mühendisliğinin geldiği noktanın en somut göstergelerinden birisi oldu" dedi.

Türk mühendislerden bir başarı daha! Dünyanın en iyisi seçildi

STINGRAY DUBAİ YOLCUSU

Su kaydıraklarında inovasyonun öncülerinden olan Polin Waterparks'ın en önemli ürünlerinden King Cobra da 12 yıl boyunca aralıksız Avrupa’nın en iyi su kaydırağı seçilerek tarihe geçmişti. Şimdi bu unvanın, Polin’in kendi inovasyonuyla Stingray’e devredildiğini ve başarı geleneğinin aynı güçle devam ettiğini kaydeden Pakiş, "Stingray’i şimdi de dünyanın en önemli destinasyonlarından birine taşıyoruz. 2026 Ocak ayında Dubai Parks & Resorts bünyesinde, Motiongate Theme Park’ın yanında yer alan Oasis Waterpark’ta yeni bir Stingray kaydırağı açılacak. Bu heyecan verici gelişme Polin olarak global liderliğimizi, tasarım ve üretim gücümüzü bir kez daha tüm dünyaya gösterecek." ifadelerini kullandı.

