iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, perşembe akşamı bir telefon mağazasına giderek yeni çıkan iPhone 17’yi satın aldı. Kutunun orijinal görünümlü ve mühürlü olması Saeed’i ikna etti. Eve gelip paketi açtığında ise hayatının şokunu yaşadı: Kutunun içi küçük taşlarla doluydu.

SATICI DA İNANAMIYOR

Telefon kutusunun ağırlığı ve dış görünümü, Apple’ın resmi paketleriyle neredeyse birebir aynıydı. Şaşkınlıkla mağazaya geri dönen Saeed, ürünü satıcıya gösterdiğinde o da neye uğradığını şaşırdı. Araştırmalar sonucunda, ürünün Apple’ın resmi bayisinden ya da yetkili distribütöründen alınmadığı ortaya çıktı. Satıcı kendini, “Ben de kandırıldım. Müşteriler genellikle kutuyu burada açar, o yüzden fark edemedim” sözleriyle savundu.

“KUTUYU MUTLAKA MAĞAZADA AÇIN”

Saeed, yaşadığı olay sonrası ödediği parayı geri aldı. Ancak işin ucuz atlatıldığını vurgulayarak diğer tüketicilere uyarıda bulundu: “Benim başıma geldi, herkesin başına gelebilir. Kutuyu mutlaka mağazada açıp kontrol edin.”