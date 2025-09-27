Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan bir vatandaş, yeni aldığı iPhone 17’nin kutusundan telefon yerine taş çıkınca büyük hayal kırıklığı yaşadı.

iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin El-Ayn kentinde yaşayan Ahmed Saeed, perşembe akşamı bir telefon mağazasına giderek yeni çıkan ’yi satın aldı. Kutunun orijinal görünümlü ve mühürlü olması Saeed’i ikna etti. Eve gelip paketi açtığında ise hayatının şokunu yaşadı: Kutunun içi küçük taşlarla doluydu.

iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor

SATICI DA İNANAMIYOR

Telefon kutusunun ağırlığı ve dış görünümü, ’ın resmi paketleriyle neredeyse birebir aynıydı. Şaşkınlıkla mağazaya geri dönen Saeed, ürünü satıcıya gösterdiğinde o da neye uğradığını şaşırdı. Araştırmalar sonucunda, ürünün Apple’ın resmi bayisinden ya da yetkili distribütöründen alınmadığı ortaya çıktı. Satıcı kendini, “Ben de kandırıldım. Müşteriler genellikle kutuyu burada açar, o yüzden fark edemedim” sözleriyle savundu.

iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor

“KUTUYU MUTLAKA MAĞAZADA AÇIN”

Saeed, yaşadığı olay sonrası ödediği parayı geri aldı. Ancak işin ucuz atlatıldığını vurgulayarak diğer tüketicilere uyarıda bulundu: “Benim başıma geldi, herkesin başına gelebilir. Kutuyu mutlaka mağazada açıp kontrol edin.”

iPhone 17 krizi: Dikkat orijinal kutudan çıkıyor
#apple
#dolandırıcılık
#iphone 17
#sahte ürün
#El-ayn
#Teknoloji
