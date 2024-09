GeForce Now'a 10 yeni oyun geliyor: Space Marine 2 ve daha fazlası!

14 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:54

Nvidia GeForce Now, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve Test Drive Unlimited Solar Crown gibi 10 yeni oyunu kütüphanesine ekledi. Peki yeni GeForce Now oyunları hangileri? GeForce Now Türkiye fiyatı ne kadar? İşte detaylar.

Dünyanın en popüler bulut oyun platformlarından Nvidia GeForce Now (GAME+), oyun kataloğunu sürekli olarak büyütüyor. Geçtiğimiz hafta, Frostpunk 2 ve Final Fantasy XVI gibi popüler oyunların GeForce Now'a ekleneceği duyurulmuştu. Bu hafta kullanıcılar, 10 oyunu daha bekleyecek. NVIDIA GEFORCE NOW İÇİN YENİ OYUNLAR DUYURULDU Nvidia, yaptığı açıklamada GeForce Now​ kütüphanesine Test Drive Unlimited Solar Crown, Flintlock: The Siege of Dawn, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ve daha fazlasını bulut üzerinden sunacağını bildirdi. Tam liste şu şekilde: Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Steam, 9 Eylül)

Test Drive Unlimited Solar Crown (Steam, 12 Eylül)

Dawn of Defiance (Steam)

Flintlock: The Siege of Dawn (Xbox, PC Game Pass)

Fort Solis (Epic Games Store)

King Arthur: Legion IX (Steam)

Squirrel With a Gun (Steam)

Tyranny – Gold Edition (Xbox, Microsoft Store)

XIII (Xbox, Microsoft Store)

Dead Rising Deluxe Remaster NVIDIA GEFORCE NOW​ FİYATI NE KADAR? Nvidia GeForce Now​, 2 binden fazla oyuna destek sunuyor ve bu liste Nvidia tarafından yapılan eklemelerle sürekli olarak genişliyor. Yeni oyunlar, Black Myth: Wukong gibi büyük bütçeli AAA kalitesindeki yapımlardan Starfield gibi yapımlara farklı türlerde olmak üzere değişiyor. Nvidia GeForce Now​, Türkiye'de "GeForce NOW powered by GAME+" ismiyle hizmet veriyor. GeForce Now fiyatı ise aylık 340 TL,3 aylık paket 800 TL, 6 aylık 1.580 TL ve 12 aylık paket de 2.880 TL fiyat etiketleriyle tüketicilere hitap ediyor. İlgili Haberler OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli o1, saniyeler içinde bilgisayar oyunu yaptı: İzleyenleri hayran bıraktı iPhone 16 ve 16 Pro Max, Türkiye'de ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatları