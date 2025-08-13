Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif

ABD'de tekel ilan edilen Google'ın, rekabetin yeniden oluşması için Chrome'u satması isteniyor. Bu kapsamda Chrome tarayıcıya talip çıktı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:20

Yapay zeka tabanlı arama motoru özelliği sunan Perplexity, dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan 'u satın almak için harekete geçti. The Verge sitesinin haberine göre, firma Google'a resmi olarak 34,5 milyar dolarlık sundu.

GOOGLE, CHROME'U SATACAK MI?

Google'a yönelik teklifi salı günü gerçekleştiren Perplexity, ABD hükümetinin Google'a Chrome'u satması yönünde bir karar alması durumunda, bu fırsatı değerlendireceğini daha önce açıklamıştı. Ancak Google, Chrome'u satmayı düşünmediğini söylemişti ve mahkemelerden de böyle bir karar henüz çıkmış değil.

Perplexity'nin teklifinin ise bu tür bir kararın beklentisiyle yapılmış olabileceği düşünülüyor.

Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif

CHROME'A YATIRIM SÖZÜ VERDİ

Öte yandan Perplexity, Google'a karşı teklifi yaparken, yalnızca tarayıcı satın almayı değil, aynı zamanda Chromium ve Chrome üzerine ciddi yatırımlar yapmayı da planlıyor. Şirket, Google'dan anlaşmayı kabul etmesi durumunda, Chrome'a önümüzdeki iki yıl içinde 3 milyar dolardan fazla yapmayı vaat etti.

Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif

Perplexity'nin teklifini finanse etmek için büyük yatırım fonlarından destek bulduğu belirtiliyor. Şirketin baş iş geliştirme sorumlusu Dmitry Shevelenko, teklifin tamamının fonlandığını doğruladı.

Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif

Ancak Google'ın nasıl bir cevap vereceği belirsizliğini koruyor. Chrome, Google için çok önemli bir ürün olduğundan dolayı mahkemeden karar çıkmadığı müddetçe şirketin herhangi bir işlemine sıcak bakmayacağı öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Google, Chrome'u satacak mı?
Şu anda Google, Chrome'u satmayı düşünmüyor. Ancak ABD hükümetinin yönlendirmesiyle bu süreç değişebilir.
