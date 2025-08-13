Google Chrome tarayıcısına talip çıktı! Perplexity'den dudak uçuklatan teklif

Yapay zeka tabanlı arama motoru özelliği sunan Perplexity, dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan Google Chrome'u satın almak için harekete geçti. The Verge sitesinin haberine göre, firma Google'a resmi olarak 34,5 milyar dolarlık teklif sundu.

GOOGLE, CHROME'U SATACAK MI?

Google'a yönelik teklifi salı günü gerçekleştiren Perplexity, ABD hükümetinin Google'a Chrome'u satması yönünde bir karar alması durumunda, bu fırsatı değerlendireceğini daha önce açıklamıştı. Ancak Google, Chrome'u satmayı düşünmediğini söylemişti ve mahkemelerden de böyle bir karar henüz çıkmış değil.

Perplexity'nin teklifinin ise bu tür bir kararın beklentisiyle yapılmış olabileceği düşünülüyor.

CHROME'A YATIRIM SÖZÜ VERDİ

Öte yandan Perplexity, Google'a karşı teklifi yaparken, yalnızca tarayıcı satın almayı değil, aynı zamanda Chromium ve Chrome üzerine ciddi yatırımlar yapmayı da planlıyor. Şirket, Google'dan anlaşmayı kabul etmesi durumunda, Chrome'a önümüzdeki iki yıl içinde 3 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı vaat etti.

Perplexity'nin teklifini finanse etmek için büyük yatırım fonlarından destek bulduğu belirtiliyor. Şirketin baş iş geliştirme sorumlusu Dmitry Shevelenko, teklifin tamamının fonlandığını doğruladı.

Ancak Google'ın nasıl bir cevap vereceği belirsizliğini koruyor. Chrome, Google için çok önemli bir ürün olduğundan dolayı mahkemeden karar çıkmadığı müddetçe şirketin herhangi bir satış işlemine sıcak bakmayacağı öngörülüyor.