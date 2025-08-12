Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
31°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak

Eski Google yöneticisi, Mo Gawdat'a göre yapay zeka, insanlığın özgürlük, gerçeklik ve güç dengelerini sarsacak. Bu karanlık dönemin ilk işaretleri şimdiden görülmeye başladı.

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
13:58
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
13:58

Eski Google X yöneticisi Mo Gawdat, yakın geleceğe dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. "Diary of a CEO" podcast'inde konuşan Gawdat, 2027'den başlayarak 12 ila 15 yıl sürecek bir yapay zeka distopyasının kapıda olduğunu söyledi.

Ona göre özgürlük, insan ilişkileri, sorumluluk, gerçeklik ve güç gibi temel değerler yapay zekanın etkisiyle büyük sarsıntılar yaşayacak. Hatta bu sürecin ilk izleri, geçtiğimiz yılın sonunda görülmeye başladı. Gawdat'ın bu öngörüyü yapmasındaki en büyük etken, yapay zekanın gelişim hızının beklentilerin çok üzerine çıkması.

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak

"SORUN YAPAY ZEKADA DEĞİL, İNSANLARDA"

Gawdat, distopyanın sebebinin doğrudan yapay zeka olmadığını vurguluyor: "Yapay zekada kesinlikle yanlış bir şey yok. Sorun, makinelerin yükseliş çağında insanlığın değer yargılarında."

Ona göre yapay zeka, toplumsal sorunları ve insanoğlunun zaaflarını büyüten bir büyüteç işlevi görüyor.

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak

ÜTOPYADAN DİSTOPYAYA GİDEN YOL

Başlangıçta yapay zeka, insan hayatını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için tasarlandı. Ama kapitalist sistem içinde işler farklı bir yöne evrildi. Şirketler, teknolojiyi çalışan sayısını azaltmak, işe alımları sınırlamak ve mevcut personele daha fazla yük bindirmek için kullanmaya başladı.

Tarih, benzer örneklerle dolu: "Sosyal medyanın insanları yakınlaştırmak yerine yalnızlaştırması, cep telefonlarının işleri kolaylaştırmak yerine bizi daha da meşgul etmesi gibi..."

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak

KÖTÜLÜKLERİN ÇARPANI OLACAK

Gawdat’a göre yapay zeka, insan eliyle yapılabilecek kötülükleri de katlayarak artıracak. Son dönemde yapay zeka ile üretilen sahte cinsel videolar, otonom silahlar, askeri alanda kullanılan üretken yapay zeka bunun kanıtı.

Örneğin Elon Musk'ın sohbet robotu Grok'un görüntü ve video üretme özelliği, şimdiden çoğunlukla erkeklerin cinsel fantezilerini görselleştirmede kullanılıyor. Ayrıca yapay zekalı dolandırıcılık vakaları da hızla artıyor. Bunun yanında, toplumsal gözetim yöntemleri devasa ölçekte gelişiyor. Çin'in kitlesel gözetim sistemi, bu alandaki en bilinen örneklerden biri.

Eski Google yöneticisinden korkutan uyarı: 2027'de başlayacak

KARANLIK TABLONUN İÇİNDE UMUT IŞIKLARI

Gawdat, tüm bu endişelere rağmen yapay zekanın pozitif etkilerine de dikkat çekiyor. Özellikle uzay araştırmaları, eğitim, tıp ve ilaç geliştirme gibi alanlarda bilimsel ilerlemeler gözle görülür şekilde artıyor. Ona göre insanlık, kendi zaaflarıyla yüzleşmeyi başarırsa, yapay zeka bir gün yeniden ütopya oluşturabilecek şekilde kullanılabilir.

ETİKETLER
#yapay-zeka
#Teknoloji
#Gelecek Haberler
#Etik Eğitimi
#Distopya
#Teoloji
#Teknoloji
