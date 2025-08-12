Spotify'dan Türkiye kararı! 'Müzik listeleri' çok tartışılıyordu

Rekabet Kurumu, temmuz ayında, Spotify'ın müzik sektöründe rekabeti engelleyici uygulamalarının olup olmadığının araştırılması üzere İsveç merkezli dijital müzik ve podcast platformuna inceleme başlatmıştı. Konuyla ilgili Spotify'ın genel merkezinden dikkat çeken bir adım atıldı.

NTV'nin haberine göre Spotify, müzik listelerinin rüşvetle oluşturulduğu iddialarını araştırmak için Türkiye'deki editörlerini inceleme altına almış durumda. Bu konuyu gündeme getiren Oğuzhan Koç, Aydilge ve Tan Taşçı gibi isimler de şirkete sert sözlerle yüklenmişti.

"GLOBAL SPOTIFY ŞİRKETİ TÜRKİYE EDİTÖRLERİNİ GÖZDEN GEÇİRSİN"

Spotify'a en sert tepkiyi veren isimlerden biri olan Aydilge, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Umarım global Spotify şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir" dedi ve şöyle devam etti:

"Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı."

https://x.com/AydilgeSarp/status/1954840506523099262

Oğuzhan Koç ise şirkete şu sözlerle yüklenmişti:

"Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?

Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz.

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin."

https://x.com/oguzhankoc/status/1921044620563071355