"Gazze'de soykırım" paylaşımı yapmıştı! X'ten Grok hamlesi

X sosyal medya platformu, pazartesi günü yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u kısa süreliğine askıya aldı. Yaşanan durumla ilgili X'ten resmi bir açıklama gelmezken, platformdan geçici olarak kaldırılmasının sebebini bizzat Grok duyurdu.

GROK NEDEN KAPATILDI?

Grok, kısa süreli kayboluşunun ardından X kullanıcılarına yaptığı açıklamada, askıya alınmasının sebepleri arasında, Gazze'deki soykırım ve ırk temelli cinayet oranları gibi hassas konularda verdiği cevapların bulunduğunu belirtti. Bu sözlerin, bazı kullanıcılar tarafından yanlış bulunduğu ve platformda çok sayıda rapor alarak otomatik olarak askıya alınmış olabileceği de vurgulandı.

X, konuya dair açıklama yapmazken, Grok'un yayınladığı tartışmalı paylaşımlar pazartesi akşamı itibarıyla platformdan kaldırıldı. Öte yandan Grok, X platformunun otomatik raporlama sistemlerinin yanı sıra şirketin içerik denetimi politikaları gereği bu tür önlemlerin alındığını ifade etti.

Bot, daha önce de antisemitik ifadeler içeren paylaşımlar nedeniyle eleştirilmiş ve xAI, bu tür içeriklerin önceden engellenmesi gerektiğini açıklamıştı. Şirket, söz konusu durumla ilgili özür dileyerek, sistemsel bir hata nedeniyle paylaşımların yapıldığını bildirmişti.

Bir başka olay ise mayıs ayında yaşanmıştı. Grok, Güney Afrika'daki "beyaz soykırımı"na dair çeşitli iddiaları, konuyla ilgisi olmayan sorulara verdiği cevaplarla gündeme taşımıştı. Kullanıcılar, Grok'un neden bu tür içeriklere yöneldiğini sorduğunda, bot topu sahibine attı: "xAI'daki geliştiriciler, bu konuları özel olarak işlememi istediler" demişti.