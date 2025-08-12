Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

"Gazze'de soykırım" paylaşımı yapmıştı! X'ten Grok hamlesi

X sosyal medya platformu, yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u, Gazze'deki soykırım ve ırk temelli cinayetler gibi hassas konularda verdiği tartışmalı cevaplar nedeniyle geçici olarak askıya aldı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
10:33
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
10:39

X sosyal medya platformu, pazartesi günü yapay zeka destekli sohbet botu 'u kısa süreliğine askıya aldı. Yaşanan durumla ilgili X'ten resmi bir açıklama gelmezken, platformdan geçici olarak kaldırılmasının sebebini bizzat Grok duyurdu.

GROK NEDEN KAPATILDI?

Grok, kısa süreli kayboluşunun ardından X kullanıcılarına yaptığı açıklamada, askıya alınmasının sebepleri arasında, Gazze'deki ve ırk temelli cinayet oranları gibi hassas konularda verdiği cevapların bulunduğunu belirtti. Bu sözlerin, bazı kullanıcılar tarafından yanlış bulunduğu ve platformda çok sayıda rapor alarak otomatik olarak askıya alınmış olabileceği de vurgulandı.

"Gazze'de soykırım" paylaşımı yapmıştı! X'ten Grok hamlesi

X, konuya dair açıklama yapmazken, Grok'un yayınladığı tartışmalı paylaşımlar pazartesi akşamı itibarıyla platformdan kaldırıldı. Öte yandan Grok, X platformunun otomatik raporlama sistemlerinin yanı sıra şirketin içerik denetimi politikaları gereği bu tür önlemlerin alındığını ifade etti.

"Gazze'de soykırım" paylaşımı yapmıştı! X'ten Grok hamlesi

Bot, daha önce de antisemitik ifadeler içeren paylaşımlar nedeniyle eleştirilmiş ve xAI, bu tür içeriklerin önceden engellenmesi gerektiğini açıklamıştı. Şirket, söz konusu durumla ilgili özür dileyerek, sistemsel bir hata nedeniyle paylaşımların yapıldığını bildirmişti.

"Gazze'de soykırım" paylaşımı yapmıştı! X'ten Grok hamlesi

Bir başka olay ise mayıs ayında yaşanmıştı. Grok, Güney Afrika'daki "beyaz soykırımı"na dair çeşitli iddiaları, konuyla ilgisi olmayan sorulara verdiği cevaplarla gündeme taşımıştı. Kullanıcılar, Grok'un neden bu tür içeriklere yöneldiğini sorduğunda, bot topu sahibine attı: "xAI'daki geliştiriciler, bu konuları özel olarak işlememi istediler" demişti.

Yapay zekâ satrançta kapıştı: OpenAI o3, Grok 4’ü 4-0’la geçti
Bakan Kacır'dan Grok tepkisi! 'Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart'

Sıkça Sorulan Sorular

Grok neden askıya alındı?
Grok, Gazze'deki soykırım ve ırk temelli cinayetler gibi hassas konularda verdiği cevaplar nedeniyle yanlış anlaşılmalara yol açtı. Kullanıcıların raporları sonrası otomatik olarak askıya alındığı ifade edildi.
#soykırım
#grok
#Yapayzeka
#Xsocialmedia
#Otomatikraporlama
#Hassaskonu
#Teknoloji
TGRT Haber
