 Ömer Faruk Dogan

Caminin adı Google'da yanlış görününce cemaat 'hristiyan ismi' deyip değiştirilmesini istedi

Konya'da Bulut Camii'nin Google Haritalar'daki adı, ünlü futbolcu Victor Osimhen'in ismiyle yanlışlıkla değiştirildi. Cami cemaati, ismin düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 15:21

'da yer alan Bulut Camii'nde, Google Haritalar üzerinde caminin adı yerine Galatasaray'ın ünlü futbolcusu 'in ismi görünmeye başladı. Bunun üzerine cami cemaati, hatanın düzeltilmesi talebinde bulundu. Merkez Karatay ilçesinde bulunan ve yapımı 2008'de tamamlanan Bulut Camii'ne 'da yer ismi olarak Victor Osimhen Camii yazıldı.

Caminin adı Google'da yanlış görününce cemaat 'hristiyan ismi' deyip değiştirilmesini istedi

CEMAAT OLAYA TEPKİLİ

Cami cemaatinin tepkisini çeken bu durumun ilgililer tarafından düzeltilmesi istendi. Cami cemaatinden bir vatandaş, "Biz buraya geldik geleli Bulut Camii'nin cemaatiyiz. Victor Osimhen olarak değiştirilmesine karşıyız. Victor Osimhen ismi bir Hristiyan ismidir. Biz camii cemaati olarak yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

Caminin adı Google'da yanlış görününce cemaat 'hristiyan ismi' deyip değiştirilmesini istedi

Bir başka vatandaş ise, "İnternette, konumda Victor Osimhen’in adına düşüyor cami ama 10 yıldır burası Bulut Camii. Herkes burayı böyle biliyor. Konyaspor’da bir futbolcu değil. Konya’ya iyiliği dokunmuş, Konya’nın unutamayacağı bir insan da değil. Bu ne alaka onu da anlayamadık" şeklinde konuştu.

Caminin adı Google'da yanlış görününce cemaat 'hristiyan ismi' deyip değiştirilmesini istedi

Cami cemaatinden Zeki Yaylacı ise caminin yer isminin böyle yazılmasından son derece rahatsız olduğunu belirtti. Yaylacı, "Müslüman olmayan birisinin isminin verilmesi, bunun alay konusu edilmesi çok ayıp bir şey. Müslümanlara ve cami cemaatine karşı, camilere karşı yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyoruz. Yetkililerden bu tür değişiklerin çok kolay olmamasını sağlayacak şekilde düzenleme getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

