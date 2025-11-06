Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak: "300 metre sonra sağa dön" devri kapandı

Google Haritalar, Gemini destekli güncellemelerle ses odaklı yeni bir navigasyon deneyimi sunmaya başladı. Yeni sistem genel geçer yol tarifleri yerine "İlerideki hastaneden sonra sağa dönün" gibi daha doğal direktifler sunabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 10:25

Google, Haritalar uygulamasını destekli yeni özelliklerle donatarak navigasyonu daha konuşkan ve sezgisel hale getiriyor. Şirketin çarşamba günü yayınladığı blog yazısında yeni özellikler duyuruldu.

SESLİ NAVİGASYON DÖNEMİ BAŞLIYOR

Güncellemenin en önemli yeniliği: Haritalar'daki ses odaklı navigasyon deneyimi olarak öne çıkıyor. Google'ın Gemini modeli ve "gerçek dünya hakkındaki kapsamlı bilgisi" kullanılarak geliştirilen özellik, sürücülerin karmaşık, çok adımlı soruları bile kolayca sormasına imkan tanıyor.

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak: "300 metre sonra sağa dön" devri kapandı

Örneğin kullanıcılar artık rotaları üzerinde "vegan seçenekleri olan uygun fiyatlı bir restoran var mı?" veya "gideceğim yerde park durumu nasıl?" gibi detaylı sorular yöneltebiliyor. Ayrıca Gemini, yolculuk sırasında "günün ilerleyen saatleri için takvime bir etkinlik ekleme" gibi kişisel görevleri de halledebiliyor.

Bununla birlikte Google Maps artık yolu tarif ederken "300 metre sonra sağa dönün" gibi genel yönlendirmeler yerine, Gemini gerçek dünyadaki belirgin işaretleri referans alarak "İlerideki hastaneyi geçtikten sonra sağa dönün" şeklinde direktifler sunacak.

Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak: "300 metre sonra sağa dön" devri kapandı

Google, bu özelliği geliştirmek için 250 milyondan fazla konum bilgisini analiz ettiğini ve Street View görselleriyle karşılaştırdığını açıkladı.

Haritalar'a eklenen diğer önemli güncellemeler de sürücülere önemli avantajlar sağlıyor. Artık kullanıcılar aktif olarak bir yere gitmiyor olsalar dahi yollardaki bozukluklar hakkında trafik uyarıları alabilecek. Ayrıca yeni Lens modu sayesinde kameranızı ve sesinizi kullanarak yakındaki yerleri anında tanımlayabilecek ve sorular sorabileceksiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'dan uzaya 'yapay zeka' seferi: "Suncatcher" planı açıklandı
ETİKETLER
#yapay zeka
#gemini
#Google Maps
#Sesli Navigasyon
#Trafik Uyarıları
#Lens Modu
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.