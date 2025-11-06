Google Maps artık 'yol arkadaşınız' olacak: "300 metre sonra sağa dön" devri kapandı

Google, Haritalar uygulamasını Gemini destekli yeni özelliklerle donatarak navigasyonu daha konuşkan ve sezgisel hale getiriyor. Şirketin çarşamba günü yayınladığı blog yazısında yeni özellikler duyuruldu.

SESLİ NAVİGASYON DÖNEMİ BAŞLIYOR

Güncellemenin en önemli yeniliği: Haritalar'daki ses odaklı navigasyon deneyimi olarak öne çıkıyor. Google'ın Gemini yapay zeka modeli ve "gerçek dünya hakkındaki kapsamlı bilgisi" kullanılarak geliştirilen özellik, sürücülerin karmaşık, çok adımlı soruları bile kolayca sormasına imkan tanıyor.

Örneğin kullanıcılar artık rotaları üzerinde "vegan seçenekleri olan uygun fiyatlı bir restoran var mı?" veya "gideceğim yerde park durumu nasıl?" gibi detaylı sorular yöneltebiliyor. Ayrıca Gemini, yolculuk sırasında "günün ilerleyen saatleri için takvime bir etkinlik ekleme" gibi kişisel görevleri de halledebiliyor.

Bununla birlikte Google Maps artık yolu tarif ederken "300 metre sonra sağa dönün" gibi genel yönlendirmeler yerine, Gemini gerçek dünyadaki belirgin işaretleri referans alarak "İlerideki hastaneyi geçtikten sonra sağa dönün" şeklinde direktifler sunacak.

Google, bu özelliği geliştirmek için 250 milyondan fazla konum bilgisini analiz ettiğini ve Street View görselleriyle karşılaştırdığını açıkladı.

Haritalar'a eklenen diğer önemli güncellemeler de sürücülere önemli avantajlar sağlıyor. Artık kullanıcılar aktif olarak bir yere gitmiyor olsalar dahi yollardaki bozukluklar hakkında trafik uyarıları alabilecek. Ayrıca yeni Lens modu sayesinde kameranızı ve sesinizi kullanarak yakındaki yerleri anında tanımlayabilecek ve sorular sorabileceksiniz.