Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google'dan uzaya 'yapay zeka' seferi: "Suncatcher" planı açıklandı

Teknoloji devi Google, yapay zeka veri merkezlerini uzaya taşımak amacıyla başlattığı "Suncatcher Projesi"ni duyurdu. Bu kapsamda İlk deneme ekipmanının 2027'ye kadar yörüngeye gönderilmesi hedefleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:49

Google, alanındaki hesaplama gücünü artırmak için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, internet sitesinde paylaştığı detaylarla "Suncatcher Projesi" adını verdiği girişim kapsamında uzayda yapay zeka veri merkezleri kurmayı planladığını açıkladı.

Google'dan uzaya 'yapay zeka' seferi: "Suncatcher" planı açıklandı

"UZAY, YAPAY ZEKA İÇİN EN İYİ YER"

Bir güneş panelinin doğru yörüngede, yeryüzüne oranla 8 kat daha verimli olabileceği ve neredeyse kesintisiz üretebileceği belirtilen açıklamada, gelecekte uzayın yapay zeka hesaplamalarını ölçeklendirmek için en iyi yer olabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, "Suncatcher Projesi" ile hayata geçirilmesi planlanan sistemin sürekli güneş ışığına maruz kalacak, ağa bağlı uydulardan oluşan bir takımyıldızdan meydana geleceğine dikkat çekildi.

Google'dan uzaya 'yapay zeka' seferi: "Suncatcher" planı açıklandı

TEKNİK ENGELLERİN AŞILMASI GEREKİYOR

Bu sistemin uygulanabilir olması için birkaç teknik engelin aşılmasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda veri merkezleri ölçeğinde uydular arası bağlantılar elde edileceği aktarıldı.

Google'dan uzaya 'yapay zeka' seferi: "Suncatcher" planı açıklandı

Açıklamada, "Uzaya Dayalı, Yüksek Ölçekte Genişletilebilir Bir Yapay Zeka Altyapı Sistemi Tasarımına Doğru" başlıklı makale ile geleceğin tabanlı yapay zeka altyapısının temellerinin atıldığı belirtilerek 2027'nin başlarına kadar iki prototip uydu fırlatılmasının planlandığı kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk ev tipi robot köpeği satışa çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı
iPhone'lar deprem bildirimi özelliğine kavuşuyor
ETİKETLER
#google
#yapay zeka
#enerji
#uzay
#veri merkezi
#Suncatcher Projesi
#Suncatcher Projesi
#Vericenterler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.