iPhone'lar deprem bildirimi özelliğine kavuşuyor

Apple, iOS 26.2'nin ilk Geliştirici Beta sürümünde dikkat çekici bir yeniliği tanıttı. Sistemin Ayarlar > Bildirimler bölümüne eklenen "Gelişmiş Uyarılar" adlı yeni kısım, iPhone'larda halihazırda kullanılan acil durum bildirimlerini bir adım ileriye taşıyor.

IPHONE'LARDA 'DEPREM UYARILARI' AÇILABİLECEK

Gelişmiş Güvenlik Uyarıları seçeneği, desteklenen bölgelerdeki kullanıcıların deprem uyarıları ve yaklaşan tehdit uyarılarını ayrı ayrı açıp kapatmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda uyarıların güvenilirliğini ve zamanında iletilmesini artırmak amacıyla, kullanıcıların yaklaşık konumlarını Apple ile paylaşma seçeneğini de barındırıyor.

Yeni sistem, halihazırda cihazlarda bulunan AMBER Uyarıları, Genel Güvenlik Uyarıları ve Test Uyarıları gibi bildirimlerin yer aldığı mevcut "Hükümet Uyarıları" bölümüne ek olarak geliyor. Bu bölümde konum hassasiyeti ve ses için ayrıntılı kontroller de yer alıyor.

iOS 26.2 güncellemesi tahminlere göre aralık ayında piyasaya sunulacak. Apple geçtiğimiz günlerde iOS 26.1'i kullanıcıların erişimine açtı. Şu anda iOS 26.2 ise yalnızca Apple'ın Beta Programı'na kayıtlı kişiler tarafından kullanılabiliyor.