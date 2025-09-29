Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
19°
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Haluk Görgün'den KAAN ve yerli motor açıklaması

Türk savunmasının en önemli projesi KAAN üretimine devam ederken yerli motor projesiyle ilgili açıklama geldi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor" dedi.

Haluk Görgün'den KAAN ve yerli motor açıklaması
Türk savunma sanayisinin, "tam bağımsızlık" hedefi doğrultusunda üretimi devam eden 5. nesil savaş uçağı KAAN’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Haluk Görgün'den KAAN ve yerli motor açıklaması

KAAN SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ DEVAM EDİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmeye devam eden 5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN ve yerli motor projelerinin takvime uygun şekilde devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan görgün şu ifadeleri kullandı:

Haluk Görgün'den KAAN ve yerli motor açıklaması

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde Savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

