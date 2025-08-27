iPhone 17'nin gelişiyle eski iPhone'lar satıştan kalkıyor! İşte Apple'ın vazgeçeceği 7 cihaz

Apple, iPhone 17, Apple Watch Series 11 ve yeni AirPods kablosuz kulaklıklarını tanıtacağı etkinliği 9 Eylül'de yapacağını duyurdu. Yeni modelleri tanıttıktan sonra ise bazı cihazlarını satışı sonlanacak. 9to5Mac'in haberine göre, Apple'ın piyasadan çekeceği ürünler listesinde 7 cihaz var.

Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği iPhone 17 etkinliği ile birlikte ürün yelpazesinde önemli bir değişime hazırlanıyor. "Awe Dropping" sloganıyla duyurulan etkinlikte yeni iPhone 17 serisi tanıtılacak ve mevcut ürün gamında ciddi bir sadeleşmeye gidilecek. Peki hangi cihazlar satıştan kaldırılacak?

DÖRT IPHONE MODELİ TARİH OLUYOR

Şirketin etkinlik sonrası iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini resmi satıştan kaldırması bekleniyor. Böylece Apple mağazalarında ilk kez, satılan tüm iPhone'lar Apple Intelligence desteğine sahip olacak.

Apple'ın stratejisi değişmiyor: standart modeller (örneğin iPhone 16 ve 16 Plus) genellikle fiyatı 100 dolar düşürülerek satışta kalmaya devam edecek. Ancak Pro serisi için bu kural geçerli değil; tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Pro modellerin satıştan kaldırılacağı öngörülüyor.

Bu bağlamda Apple'ın resmi olarak satmaya devam edeceği ürünleri sıralayabiliriz:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

APPLE WATCH VE AIRPODS CEPHESİNDE DEĞİŞİM

Sadece iPhone değil, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve muhtemelen AirPods Pro 2 de raflardan kalkacak. Apple saat tarafında her yıl seriyi yenilemeye devam ediyor. Ultra model ise iki yılda bir güncelleniyor.

AirPods cephesinde ise tablo biraz daha belirsiz. AirPods Pro 3'ün fiyatının artması halinde Apple, AirPods Pro 2'yi daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak bir süre daha satışta tutabilir.

Apple Watch SE (2. nesil) modeli içinse yakın zamanda bir güncelleme beklentisi bulunmuyor. Dolayısıyla Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde dört iPhone, iki Apple Watch modeli ve bir AirPods versiyonunu emekliye ayırması en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

IPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple; iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan yeni akıllı telefon ailesini 9 Eylül'de resmen tanıtacak. Etkinlik Apple'ın YouTube kanalında, web sitesinde ve Apple TV uygulamasında izlenebilecek. Telefonların tahmini Türkiye fiyatları ise şöyle:

iPhone 17: 849 dolar - 82 bin 999 TL

849 dolar - 82 bin 999 TL iPhone 17 Air: 949 dolar - 92 bin 999 TL

949 dolar - 92 bin 999 TL iPhone 17 Pro: 1049 dolar - 104 bin 999 TL

1049 dolar - 104 bin 999 TL iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar - 124 bin 999 TL