iPhone üreticisi Foxconn, Model C elektrikli aracını tanıttı

10 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:28

Foxconn'un otomobil markası Foxtron, elektrikli SUV modeli Model C'yi 2025'te ABD pazarına sunacak. Aracın tasarımında Leapmotor C10'dan ilham alınırken, çift ekranlı multimedya sistemi ve premium tasarımıyla dikkat çekiyor.

Apple​'ın iPhone üretim ortağı Foxconn'un otomotiv​ sektöründeki markası olan Foxtron, geçtiğimiz yıl Pininfarina imzalı Model D modeliyle sahneye çıkmıştı. Şirket şimdi de 2025 yılında Amerika'da satışa sunulacak Model C ile küresel pazardaki hedeflerini büyütüyor.

FOXTRON, MODEL C İLE ABD PAZARINA GİRİYOR

Henüz Avrupa pazarına yönelik planlarını açıklamayan Foxtron, geçtiğimiz hafta düzenlenen Hon Hai Teknoloji Günü'nde yeni SUV'unu duyurdu. Teknik detaylara girmekten kaçınsa da aracın yeni tasarım dili ve iç mekandaki premium dokunuşları gözler önüne serdi. Foxtron, yeni tasarımında Leapmotor C10'u anımsatan bir ön yüz benimsemiş durumda.

Aerodinamik kaput detaylarıyla menzil verimliliğini artırmayı hedefleyen Model C, iç mekanda ise çift ekranlı modern bir multimedya sistemi sunuyor. BMW, ZF ve batarya teknolojilerinde öne çıkan Our Next Energy (ONE) ile ortaklıklar yapılmış. Özellikle BMW ve ONE'ın geliştirdiği batarya teknolojileriyle 1000 km menzil hedefleyen elektrikli araçlar üzerindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl BMW'nin iX prototipi bu alanda 978 km menzile ulaşmıştı. ONE'ın geliştirdiği LFP bataryalar, elektrikli araç dünyasında önemli bir yere sahip. Öyle ki sadece 15 dakikalık bir şarj ile 500 km menzil elde etmek işten bile değil.

ARACIN FİYATI NE KADAR?

Aracın fiyatı, donanım paketleri ve versiyon seçenekleri gibi diğer detaylar henüz açıklanmadı.