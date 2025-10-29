Menü Kapat
Hava Durumu
12°
 Murat Makas

İspanya, HÜRJET satın alımını onayladı! Görev süresi ve teslimat tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli projesi HÜRJET için İspanya'dan açıklama geldi. Savunma sanayide Türkiye ile önemli anlaşma yapan İspanya HÜRJET'in satın alımını onayladı. Toplam 3 milyar 120 milyon Euro değerindeki sözleşme kapsamında 45 adet HÜRJET teslim edilecek. Teslimatların 2028’de başlaması bekleniyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
14:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
14:36

Türk savunmasındaki yerli projeler birçok ülkenin radarında. ile arasında hafif taarruz uçağı konusunda dev anlaşmalar yapıldı. İspanya hükümeti, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in satın alımına onay verdi.

3 MİLYAR 120 MİLYON AVRO

Bakanlar Kurulu'nun 28 Ekim'de yaptığı haftalık olağan toplantısında alınan kararda, "Bakanlar Kurulu, mevcut AE.09 (F5) uçağının yerine, savaş ve taarruz uçağı için Entegre Eğitim Sistemi (ITS-C) satın alınmasına ilişkin, tahmini değeri 3 milyar 120 milyon avro olan sözleşmeyi onayladı." denildi.

İspanya, HÜRJET satın alımını onayladı! Görev süresi ve teslimat tarihi belli oldu

İspanya'nın Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alımıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bu sözleşmenin gerekliliği, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin, savaş ve taarruz uçakları konusunda uzmanlaşmış pilotların eğitiminde kabiliyetlerin güncellenmesi, genişletilmesi ve yenilenmesi için gerekli gereksinimlerin karşılanmasını sağlayacaktır. Bu sistem (ITS-C), yeni ve karmaşık güvenlik senaryolarında operasyonlara yeterli hazırlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 30 Kasım 2035'e kadar geçerli olacak ve uzatma imkanı bulunmamaktadır."

HÜRJETLER EN AZ 30 YIL GÖREV YAPACAK

Teslimatların 2028'de başlaması, ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursunda kullanılması ve HÜRJET'lerin en az 30 yıl görev yapması öngörülüyor.

Diğer yandan "Infodefensa" adlı ile ilgili haber sitesi de "Bu projede Airbus, havacılık sektörünün ulusal koordinatörü ve itici gücü olacak. Ona, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, CESA, CLUE, GMV, Grabysur, Indra, Grupo Oesia, Orbital ve Sener'in olduğu İspanya'daki 15 büyük havacılık şirketi de katılım sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

Program kapsamında İspanya Sanayi Bakanlığı'ndan 5 yıla yayılacak 1,04 milyar avroluk kredi sağlanacağı belirtilen haberde, "Planlanan takvime göre teslimatların 2028 yılında başlaması ve ilk sevkiyat uçağın 2029/2030 eğitim kursu için platformda yer almaya ve eğitim almaya başlaması öngörülüyor. Hürjet temelindeki yeni eğitim uçaklarının en az 30 yıl görev yapması bekleniyor." denildi.

İspanya, HÜRJET satın alımını onayladı! Görev süresi ve teslimat tarihi belli oldu

"Actualidadaeroespecial" sitesi de, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararı, "Anlaşma, Airbus'ın tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, hizmet içi destek ve eğitim alanındaki uzmanlığının yanı sıra, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin gelişmiş yeteneklere sahip süpersonik, tek motorlu, iki kişilik bir olan HÜRJET'in yenilikçi tasarımından yararlanacak. Bu model, gelecekteki eğitim sisteminin üzerine inşa edileceği teknolojik temeli oluşturacak." ifadeleriyle duyurdu.

