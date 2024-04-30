James Webb'den muhteşem görüntü! Atbaşı Bulutsusu'nun en net fotoğrafını çekti

30 Nisan 2024 13:27 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 13:27

NASA duyurdu: Dünya'ya 225 milyon kilometre öteden mesaj var

NASA duyurdu: Dünya'ya 225 milyon kilometre öteden mesaj var

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

Dünya ile ilgili gerçek ortaya çıktı! Bilim insanlarından çarpıcı araştırma

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzümüzdeki en belirgin nesnelerden biri olan Atbaşı Bulutsusu'nun yakınlaştırılmış bir bölümünün bugüne kadarki en keskin kızılötesi görüntülerini yakaladı.

Bu ikonik bulutsunun "at yelesinin" tepesini veya kenarını yepyeni bir ışık altında göstererek bölgenin karmaşıklığını benzeri görülmemiş bir uzaysal çözünürlükle gözler önüne serildi.

1.300 IŞIK YILI UZAKLIKTA BULUNUYOR

Görüntü, Orion takımyıldızında Orion B moleküler bulutu olarak bilinen yoğun bir bölgenin batı tarafındaki gökyüzünün bir bölümünü gösteriyor. Çalkantılı toz ve gaz dalgalarından yükselen Atbaşı Bulutsusu (diğer adıyla Barnard 33) yaklaşık 1.300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Bulutsu çöken yıldızlararası madde bulutundan oluşuyor ve yakındaki bir sıcak yıldız tarafından aydınlatıldığı için parlıyor. Atbaşı'nı çevreleyen gaz bulutları dağılmış olsa da çıkıntılı sütun kalın malzeme yığınlarından oluşuyor ve bu nedenle aşınması daha zor.

Bununla birlikte gökbilimciler, Atbaşı'nın da parçalanmasına yaklaşık 5 milyon yıl kaldığını tahmin ediyor. Öte yandan James Uzay Teleskobu'nun yeni görüntüsü, bulutsunun kendine özgü toz ve gaz yapısının tepesinin aydınlatılmış kenarına odaklanıyor.