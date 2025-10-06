Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bir gecede milyoner oldu! Kimselere haber vermeden yaptığı hareket canına mal oluyordu

İngiltere'de bir inşaat işçisi kazı kazından 1 milyon poundluk ikramiyenin sahibi oldu. Ne yapacağını bilemeyen talihli adam, işinden istifa edip 3 ay boyunca parti verdi. Hiçbir yakınına durumdan bahsetmezken, verdiği partiler nedeniyle sağlığı kötüye gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bir gecede milyoner oldu! Kimselere haber vermeden yaptığı hareket canına mal oluyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:10

İngiltere'nin Norfolk şehrinde yer alan Mattishall kasabasında yaşayan 39 yaşındaki Adam Lopez isimli adamın başına talih kuşu kondu. Ancak yaptığı bilinçsiz hareketler neredeyse hayatını kaybetmesine yol açıyordu.

Temmuz ayında kazı-kazanda 1 milyon poundluk (56 milyon TL) büyük ikramiye kazanan adam, o günden beri parayı harcayarak "aralıksız parti" yapınca soluğu hastanede aldı.

Bir gecede milyoner oldu! Kimselere haber vermeden yaptığı hareket canına mal oluyordu

KİMSELERE HABER VERMEDEN PARTİLEDİ

Bir gecede pound milyoneri olan adam durumu yakınlarına haber vermeden önce 3 ay boyunca aralıksız parti yapınca sağlığı kötüye gitti.

İnşaatta kullandığı forkliftini satarak kendisine ve annesine lüks 4x4 araçlar satın alan ve işten istifa eden adam daha sonra Karayipler'e tatile gitti.

Lopez, "En çılgın hayalimde bu bile aklıma gelmezdi. Çok şanslıyım. Kendime eğlenceye harcayacak bütçe çıkardım. Sevdiğim arkadaşlar için bir para kenara ayırdım ve gerisini geleceğim için saklamaya karar verdim" ifadelerine yer verdi.

Fakat çılgın partilerin sonucunda Lopez Eylül ayının ortasında hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde tıkanıklık tespit edilen adam tedavi altına alındı.

Bir gecede milyoner oldu! Kimselere haber vermeden yaptığı hareket canına mal oluyordu

"SAĞLIĞIM KÖTÜYE GİDENE KADAR İYİYDİ"

Durumu ağır olan adam, "Kazandığım parayla son 3 aydır parti yaparak yanlış yöne doğru gittim" ifadesini kullandı.

BBC'ye konuşan Lopez, "Bu para beni, hiç yaşamadığım bir hayatı yaşamaya itti. Sağlığım kötüye gidene kadar iyiydi. Bir milyon poundunuz ya da 100 milyon poundunuz olması fark etmiyor. Eğer bir ambulansın arkasındaysanız durum kötü demektir" dedi.

Lopez, işten ayrılmasının hiç iyi olmadığını ve bütün düzeninin bozulduğunu da söyleyerek, "İşten ayrılarak hata ettim" ifadesini kullandı.

Bir gecede milyoner oldu! Kimselere haber vermeden yaptığı hareket canına mal oluyordu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez doğru cevap alkışlanmadı
Bir gecede 2 kez milyoner oldu, üstelik bir hatası sayesinde
ETİKETLER
#Sağlık
#hastane
#Partiler Arası Bayramlaşma
#Lotre
#Büyük Kazanan
#Çılgınlık
#Haberin Kazanan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.