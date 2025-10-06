Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

Son dönemde kızıyla yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Deniz Akkaya, geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon programında modacı Gülşah Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını iddia etmişti. Açıklamalar karşısında öfke kusan Gülşah Saraçoğlu soluğu mahkemede aldı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU, KENDİSİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLAYAN DENİZ AKKAYA'YI AFFETMEDİ

Deniz Akkaya kendisinin haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Gülşah Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını anlattı. Olayla ilgili konuşan Deniz Akkaya, "Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde" diyerek o dönem dikkat çekmişti.

Deniz Akkaya olayla ilgili verdiği detayda; "Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. İşte kadının bana söyledikleri bunlar" dedi. O sözlerin ardından Gülşah Saraçoğlu mahkemenin yolunu tuttu.

Gülşah Saraçoğlu kendisini hırsızlıkla itham eden Deniz Akkaya'yı affetmedi. Saraçoğlu İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Deniz Akkaya'ya yönelik manevi tazminat davası açtı.

DENİZ AKKAYA, GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Akkaya ve Gülşah Saraçoğlu'nun avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme dosyayı karara bağladı.

Heyet Deniz Akkaya'nın sözlerinin ifade özgürlüğüne uymadığı, Gülşah Saraçoğlu'nun özel yaşamına saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Mahkeme Deniz Akkaya'nın 50 bin TL Gülşah Saraçoğlu'na para ödemesine hükmetti.