TGRT Haber
18°
 Dilek Ulusan

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

Deniz Akkaya katıldığı programda modacı Gülşah Saraçoğlu'nu hırsızlıkla suçlamıştı. Olay sonrası Deniz Akkaya'ya manevi tazminat davası açan Gülşah Saraçoğlu davayı kazandı. Deniz Akkaya'nın Gülşah Saraçoğlu'na ödeyeceği manevi tazminat ise belli oldu.

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı
06.10.2025
06.10.2025
06.10.2025 15:46

Son dönemde kızıyla yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen , geçtiğimiz yıllarda katıldığı televizyon programında modacı tarafından parasının çalındığını iddia etmişti. Açıklamalar karşısında öfke kusan Gülşah Saraçoğlu soluğu mahkemede aldı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU, KENDİSİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLAYAN DENİZ AKKAYA'YI AFFETMEDİ

Deniz Akkaya kendisinin haber kaynağı olduğunu söylediği bir kadının, Gülşah Saraçoğlu tarafından parasının çalındığını anlattı. Olayla ilgili konuşan Deniz Akkaya, "Bu kadın döndü bana dedi ki 'Deniz hanım siz modacı Gülşah Saraçoğlu'nu çok seviyorsunuz ama o benim paramı çaldı. Hem de Nükhet Duru'nun evinde" diyerek o dönem dikkat çekmişti.

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

Deniz Akkaya olayla ilgili verdiği detayda; "Paramı kasaya koymuştum, hayatım boyunca biriktirdiğim bütün paramdı o. Hatta o parayla Fulya'da kendine bir yer açtı. Nükhet hanıma söyledim ama bir şey yapmadı. Çünkü araları çok iyiydi. İşte kadının bana söyledikleri bunlar" dedi. O sözlerin ardından Gülşah Saraçoğlu mahkemenin yolunu tuttu.

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

Gülşah Saraçoğlu kendisini hırsızlıkla itham eden Deniz Akkaya'yı affetmedi. Saraçoğlu İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Deniz Akkaya'ya yönelik davası açtı.

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

DENİZ AKKAYA, GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Deniz Akkaya ve Gülşah Saraçoğlu'nun avukatları katıldı. Yapılan savunmaların ardından dosyayı karara bağladı.

Gülşah Saraçoğlu, Deniz Akkaya'yı affetmedi! Ödenecek tazminat ortaya çıktı

Heyet Deniz Akkaya'nın sözlerinin ifade özgürlüğüne uymadığı, Gülşah Saraçoğlu'nun özel yaşamına saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Mahkeme Deniz Akkaya'nın 50 bin TL Gülşah Saraçoğlu'na para ödemesine hükmetti.

ETİKETLER
#mahkeme
#deniz akkaya
#manevi tazminat
#gülşah saraçoğlu
#Hırsızlık Iddiası
#Magazin
TGRT Haber
