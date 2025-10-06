Bülent Ersoy "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu, aldığı cevapla sinirlendi

Türk sanat müziği sanatçısı Bülent Ersoy, son konserinde izleyenlerle diyaloğuyla kahkahaya boğdu. Sahnede bir hayranına "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye takılan Bülent Ersoy, aldığı cevapla sinirlendi.

BÜLENT ERSOY "AŞK İSTİYORUM" DİYEREK SESLENDİ

Geçtiğimiz hafta sahnede aşk isteyen Bülent Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum" sözleriyle salonu kahkahaya boğmuştu. Ardından sözlerine "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" diyerek gündem olmuştu.

BÜLENT ERSOY: SEN BANA NE YAPMAK İSTİYORSUN?

Bülent Ersoy son konserinde ise bu kez hayranıyla yaşadığı diyalogla geceye damgasını vurdu. Bülent Ersoy hayranına; "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu. Ersoy, "Estağfurullah, hiçbir şey yapamam" cevabı üzerine ise "O zaman defolup git!" diyerek karşılık verdi.

Bu anlar salondakiler tarafından büyük alkış alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Konuklarına eğlenceli anlar yaşatan Bülent Ersoy, yine sosyal medyayı sallamayı başardı.