Bülent Ersoy "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu, aldığı cevapla sinirlendi

Her açıklamasıyla gündem olan Bülent Ersoy, son konserinde yine sözleriyle dikkat çekti. Daha önce "Aşk istiyorum, param çok" diyen Bülent Ersoy, sahnede bir hayranına esprili bir şekilde "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" dedi. Ünlü şarkıcı aldığı cevapla ise sinirlendi.

Türk sanat müziği sanatçısı , son konserinde izleyenlerle diyaloğuyla kahkahaya boğdu. Sahnede bir hayranına "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye takılan Bülent Ersoy, aldığı cevapla sinirlendi.

BÜLENT ERSOY "AŞK İSTİYORUM" DİYEREK SESLENDİ

Geçtiğimiz hafta sahnede isteyen Bülent Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum" sözleriyle salonu kahkahaya boğmuştu. Ardından sözlerine "Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" diyerek olmuştu.

Bülent Ersoy "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu, aldığı cevapla sinirlendi

BÜLENT ERSOY: SEN BANA NE YAPMAK İSTİYORSUN?

Bülent Ersoy son konserinde ise bu kez hayranıyla yaşadığı diyalogla geceye damgasını vurdu. Bülent Ersoy hayranına; "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu. Ersoy, "Estağfurullah, hiçbir şey yapamam" cevabı üzerine ise "O zaman defolup git!" diyerek karşılık verdi.

Bülent Ersoy "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu, aldığı cevapla sinirlendi

Bu anlar salondakiler tarafından büyük alkış alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Konuklarına eğlenceli anlar yaşatan Bülent Ersoy, yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

Bülent Ersoy "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye sordu, aldığı cevapla sinirlendi

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?
9 Haziran 1952 Malatya doğumlu Bülent Ersoy, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.
