18°
 Ömer Faruk Dogan

Askeri araçlara güç verecek! Hibrit çözüm dünya sahnesinde tanıtıldı

FNSS Savunma Sistemleri AŞ, yerli imkanlarla geliştirdiği Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi'ni Almanya'daki uluslararası "e-motor.tech Summit" etkinliğinde tanıttı.

Türkiye'de geliştirilen Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, Almanya'da düzenlenen uluslararası bir etkinlikte tanıtıldı. FNSS Savunma Sistemleri AŞ, askeri araçlar için geliştirilen bu hibrit çözümü Berlin'deki "e-motor.tech Summit" etkinliğinde sergiledi. Proje, Türk kapsamında askeri araçların ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.

Etkinlik kapsamında FNSS ekibinden Ersan Akyazı ve Çağrı Bekir Baysal, şirketin yürütmekte olduğu Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, elektrifikasyonun yalnızca binek ve ticari araç sektörlerinde değil, aynı zamanda savunma sanayisi alanında da yenilikçi ve dönüştürücü gelişmelere kapı araladığı vurgulandı.

Askeri araçlara güç verecek! Hibrit çözüm dünya sahnesinde tanıtıldı

YÜKSEK PERFORMANS, OPERASYONEL ESNEKLİK...

Dünya çapında önde gelen elektrikli araç bileşen üreticileri ve araştırmacılarının yoğun katılım gösterdiği zirve, FNSS'nin zırhlı kara araçlarında hibrit ve elektrikli tahrik çözümlerine yönelik teknoloji vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaşması için önemli bir platform sundu.

FNSS, kara sistemleri alanındaki köklü deneyimini, geleceğin muharebe ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknolojilerle birleştirerek savunma sanayisinde hibrit ve elektrikli çözümler konusunda da öncü bir yaklaşım sergilemeyi hedefliyor.

Askeri araçlara güç verecek! Hibrit çözüm dünya sahnesinde tanıtıldı

FNSS'nin Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, zırhlı kara araçlarında geleneksel içten yanmalı motorlarla elektrik motorlarını entegre ederek yüksek performans, operasyonel esneklik ve enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor.

Proje, modern muharebe sahalarının gereksinimlerine uygun olarak, araçların sessiz hareket kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve çevresel etkilerin azaltılması gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Ayrıca hibrit sistemlerin sunduğu enerji depolama kapasitesi, araçların elektronik sistemlerini desteklemek ve muharebe sahasında kesintisiz operasyonlar sağlamak için kritik bir avantaj sağlıyor.

Askeri araçlara güç verecek! Hibrit çözüm dünya sahnesinde tanıtıldı

FNSS, bu projeyle savunma sanayisinde elektrifikasyonun önünü açarak, hem teknolojik hem de stratejik bir dönüşüm hedefliyor.

Şirket, tüm bu kabiliyetleri birleştirerek Türk savunma sanayisinde 20 ton sınıfı zırhlı araçlar için geliştirilen hibrit güç grubu çözümü ile KAPLAN Hibrit konfigürasyonunu geliştirip göreve hazır hale getirdi.

Askeri araçlara güç verecek! Hibrit çözüm dünya sahnesinde tanıtıldı

FNSS, ürün gamında yer alan ve gelecekte üretilmesi muhtemel paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilir, özgün bir hibrit güç grubu çözümü geliştirmeyi amaçlıyor.

KAAN için F35 anlaşmasını iptal ettiler! Avrupa ülkelerinden sürpriz hamle
F 35 - KAAN karşılaştırması! İki uçak arasındaki farklar
ETİKETLER
#savunma sanayisi
#Hibrit Güç Grubu
#Elektrifikasyon
#Fnss
#Kaplan Hibrit
#Zırhlı Araçlar
#Savunma Teknolojileri
