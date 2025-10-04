KAAN için F35 anlaşmasını iptal ettiler! Avrupa ülkelerinden sürpriz hamle

İspanya, hava kuvvetlerini modernize etme planları kapsamında, ABD üretimi F-35 savaş uçaklarının alımını iptal ettiğini duyurdu. Bunun yerine, Türkiye'nin savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından geliştirilen beşinci nesil savaş uçağı KAAN için girişimlere başlayacağı belirtildi. Bu karar sadece İspanya ve Türkiye’yi değil, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinin de uçak alımı projelerini etkileyebileceği konuşuluyor.

F35 YERİNE KAAN HAMLESİ!

İspanya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, F-35 programının yüksek maliyetleri ve teslimat süreçlerindeki belirsizlikler, Madrid yönetimini alternatif arayışlara yöneltti. Türkiye'nin 5.Nesil savaş uçağı KAAN projesi, düşük maliyet, teknolojik yenilikler ve ortak üretim fırsatları gibi avantajlarıyla İspanya'nın dikkatini çekti.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN KAAN ÇIKARMASI!

İspanya'nın bu hamlesi, Türkiye ile savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirme potansiyelini de beraberinde getiriyor. Yetkililer, iki ülke arasında teknik görüşmelerin önümüzdeki aylarda başlayabileceğini ifade etti. Öte yandan, İspanya'nın bu kararı, Avrupa savunma politikalarında bölgesel iş birliklerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Savunma Sanayi alanında uzman olan isimler, bu gelişmenin Türkiye'nin savunma sanayiindeki küresel etkisini artırabileceğini belirtirken, Avrupa ülkelerinin de yeni uçak alımı projeleri için KAAN'ı tercih edebileceği ifade edildi.

KAAN ENVANTERE NE ZAMAN GİRECEK?

Kompozit malzemelerle üretilmiş olan uçağın yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş aviyonik sistemleri ve stealth teknolojisi ile modern hava muharebe gereksinimlerini karşılaşmak üzere planlanırken çok rollü yapısı dikkatleri üzerine çekti.

İlk aşamada General Electric F110 motoru ile üretilecek olan Kaan'a, ilerleyen aşamalarda yerli TF-35000 motorunun entegre edilmesi planlanmakta. 2028 senesine kadar 20 uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

KAAN UÇAĞINI HANGİ ÜLKELER KULLANACAK?

Milli Muharip Uçak olan KAAN'ı kullanması planlanan ülkeler listesi şöyle:

Kesinleşmiş (Anlaşma / Teslimat planı olan ülkeler)

Türkiye – Türk Hava Kuvvetleri (ilk teslimat 2028’de planlanıyor)

Endonezya – 48 adet KAAN için anlaşma imzalandı (INDO Defence 2025)

Muhtemel (İlgi / Protokol / Görüşme aşamasında olan ülkeler)