Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi: Medya patronu pencereden düştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Sovyet döneminin en önemli medya organlarından Pravda gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yayın grubunun başkanı 87 yaşındaki Vyacheslav Leontyev gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Leontyev'in evinin penceresinden düştüğü iddia edildi. Medya patronu, yaklaşık 21 metre yükseklikten düştü.

Kremlin karşıtı Rus gazeteci Andrey Malgin, Leontyev’i yakından tanıdığını belirterek, “O, adeta yeraltı milyoneri gibiydi. ‘Partinin parası’ hakkında çok şey biliyordu. Pravda Yayın Grubu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin en kârlı kurumuydu” dedi.

RUSYA'DA GİZEMLİ ÖLÜMLER

Leontyev’in ölümü, Rusya’da son yıllarda artan “pencereden düşme vakaları” zincirine bir yenisini ekledi. Ukrayna savaşının hemen öncesinde ve sonrasında, çok sayıda enerji şirketi yöneticisi, oligark ve üst düzey yetkili benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Kimi zehirlenerek, kimi vurularak, kimisi de “kazara” yüksekten düşerek ölmüştü. Ancak bu ölümlerin birçoğu, Kremlin politikalarına eleştirel yaklaşan veya Putin’e yakın çevrelerle çıkar çatışması yaşayan isimlerle ilişkilendiriliyor.

Rus makamları, Leontyev’in ölümüne dair şu ana kadar bir açıklama yapmadı.