18°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi: Medya patronu pencereden düştü

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi. Pravda Yayın Grubu 87 yaşındaki eski Başkanı Vyacheslav Leontyev pencereden düşerek hayatını kaybetti. Medya patronu, Kremlin'e yakınlığıyla biliniyordu.

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi: Medya patronu pencereden düştü
Berrak Arıcan Baş
06.10.2025
06.10.2025
'nın başkenti Moskova'da Sovyet döneminin en önemli medya organlarından Pravda gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve yayın grubunun başkanı 87 yaşındaki Vyacheslav Leontyev gizemli bir şekilde hayatını kaybetti.

Leontyev'in evinin penceresinden düştüğü iddia edildi. Medya patronu, yaklaşık 21 metre yükseklikten düştü.

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi: Medya patronu pencereden düştü

karşıtı Rus gazeteci Andrey Malgin, Leontyev’i yakından tanıdığını belirterek, “O, adeta yeraltı milyoneri gibiydi. ‘Partinin parası’ hakkında çok şey biliyordu. Pravda Yayın Grubu, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin en kârlı kurumuydu” dedi.

Rusya'daki gizemli ölümlere bir yenisi eklendi: Medya patronu pencereden düştü

RUSYA'DA GİZEMLİ ÖLÜMLER

Leontyev’in ölümü, Rusya’da son yıllarda artan “pencereden düşme vakaları” zincirine bir yenisini ekledi. Ukrayna savaşının hemen öncesinde ve sonrasında, çok sayıda enerji şirketi yöneticisi, oligark ve üst düzey yetkili benzer şekilde hayatını kaybetmişti.

Kimi zehirlenerek, kimi vurularak, kimisi de “kazara” yüksekten düşerek ölmüştü. Ancak bu ölümlerin birçoğu, Kremlin politikalarına eleştirel yaklaşan veya Putin’e yakın çevrelerle çıkar çatışması yaşayan isimlerle ilişkilendiriliyor.

Rus makamları, Leontyev’in ölümüne dair şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

