Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gabriel Sara, Suriye yolcusu! Teklif yapıldı, cevabı bekleniyor

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Gabriel Sara'nın Suriye Milli Takımı'ndan davet aldığına yönelik iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki Gabriel Sara, Suriyeli mi? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gabriel Sara, Suriye yolcusu! Teklif yapıldı, cevabı bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:12

'ın Brezilyalı futbolcusu 'nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada gündem olan iddia ise; Sara'ya Suriye Millî Takımı’ndan teklif gitmesi oldu.

Gabriel Sara, Suriye yolcusu! Teklif yapıldı, cevabı bekleniyor

GABRIEL SARA NERELİ?

Peki Gabriel Sara'ya gerçekten Suriye Milli Takımı’ndan teklif gitti mi? Kısa sürede gündem olan iddiadan sonra pek çok futbolsever Gabriel Sara'nın nereli olduğunu araştırmaya başladı.

Gabriel Sara, Suriye yolcusu! Teklif yapıldı, cevabı bekleniyor

GABRIEL SARA TEKLİFİ DÜŞÜNECEĞİNİ İLETTİ

Gabriel Sara'nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu öne sürüldü. Gabriel Sara'nın Suriye'den gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği ve kararını henüz netleştirmediği de iddia edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TFF’den Galatasaray’ı yıkan karar! Hacıosmanoğlu'ndan tartışmalı hareket
Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler
ETİKETLER
#galatasaray
#gabriel sara
#Brezilyalı futbolcu
#Suriye Milli Takımı
#Futbol Haberi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.