Gabriel Sara, Suriye yolcusu! Teklif yapıldı, cevabı bekleniyor

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada gündem olan iddia ise; Sara'ya Suriye Millî Takımı’ndan teklif gitmesi oldu.

GABRIEL SARA NERELİ?

Peki Gabriel Sara'ya gerçekten Suriye Milli Takımı’ndan teklif gitti mi? Kısa sürede gündem olan iddiadan sonra pek çok futbolsever Gabriel Sara'nın nereli olduğunu araştırmaya başladı.

GABRIEL SARA TEKLİFİ DÜŞÜNECEĞİNİ İLETTİ

Gabriel Sara'nın anne tarafından Suriye kökenli olduğu öne sürüldü. Gabriel Sara'nın Suriye'den gelen bu teklifi değerlendirmek için süre istediği ve kararını henüz netleştirmediği de iddia edildi.