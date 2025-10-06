Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretiyle Suudi Arabistan ekibi Neom'a transfer olacaktı. Ancak sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk bu transfere izin vermemişti. Barış Alper Yılmaz için şimdi ise ara transfer dönemi için sıraya girdiler. Londra ekibinin Barış Alper Yılmaz'a 40 milyon Euro teklif yapacağı iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:19

, UEFA 'nin 2. haftası kapsamında Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray 1-0 galibiyet aldı. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran galibiyetin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunu radarına aldığı iddia edildi.

Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler

OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLCUSU

Avrupa basını Sport Witness'ta yer alan habere göre ara döneminde İngiliz ekibi West Ham United, Galatasaray'ın yıldızı 'ı transfer etmek için teklif yapacak.

Haberde yer alan bilgilere göre West Ham United 50 milyon Euroluk bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin 40 milyon Euro ile transferi noktalama niyetinde olduğu iddia edildi.

Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDILAR

Haberde West Ham United'ın yaz aylarında da Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ancak sarı-kırmızılılar Avrupa hedeflerinden dolayı West Ham United'ın teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Galatasaray yaz transfer döneminde milli futbolcu için Suudi Arabistan takımı NEOM SC'den gelen 35 milyon Euro teklifi de Avrupa planlarından dolayı reddetmişti. Sarı-kırmızılılar transferin son haftaları olmasından dolayı Suudi Arabistan ekibinden 50 milyon Euro talep etmişti. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmak istemesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler

BARIŞ ALPER YILMAZ KENDİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar ile 6 , 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 624 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu süre zarfında şimdiden 3 gol ve 4 asiste ulaştı. Transfermarkt''ın 1 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın 25 milyon Euro değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#west ham united
#süper lig
#barış alper yılmaz
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.