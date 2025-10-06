Okan Buruk haklıymış! 50 milyona satmadı, Ocak ayı için sıraya girdiler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası kapsamında Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray 1-0 galibiyet aldı. Avrupa basınında geniş yankı uyandıran galibiyetin ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcunu radarına aldığı iddia edildi.

OCAK AYINDA İNGİLTERE YOLCUSU

Avrupa basını Sport Witness'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Ham United, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için teklif yapacak.

Haberde yer alan bilgilere göre West Ham United 50 milyon Euroluk bedeli ödemeye sıcak bakmıyor. İngiliz ekibinin 40 milyon Euro ile transferi noktalama niyetinde olduğu iddia edildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDILAR

Haberde West Ham United'ın yaz aylarında da Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Ancak sarı-kırmızılılar Avrupa hedeflerinden dolayı West Ham United'ın teklifini geri çevirdiği ifade edildi.

Galatasaray yaz transfer döneminde milli futbolcu için Suudi Arabistan takımı NEOM SC'den gelen 35 milyon Euro teklifi de Avrupa planlarından dolayı reddetmişti. Sarı-kırmızılılar transferin son haftaları olmasından dolayı Suudi Arabistan ekibinden 50 milyon Euro talep etmişti. Ancak Barış Alper Yılmaz'ın ayrılmak istemesine rağmen transfer gerçekleşmemişti.

BARIŞ ALPER YILMAZ KENDİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar ile 6 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 624 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu süre zarfında şimdiden 3 gol ve 4 asiste ulaştı. Transfermarkt''ın 1 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın 25 milyon Euro değeri bulunuyor.