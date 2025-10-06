Menü Kapat
TGRT Haber
Güvercinin bulup getirene 100 bin TL ödül! 'Evladımı kaybetmiş gibiyim'

Fiziksel kabiliyetleri nedeniyle diğerlerinden farklı olarak taklacı güvercin oalrak bilinen ve oldukça pahalı olan bu hayvanlar zaman zaman hırsızların hedefi olabiliyor. Bunun son durağı Adana oldu. İki kayıp güvercinini getirene 100 bin TL ödül vereceğini duyuran Cengiz Efe, "Nasıl bir insan evladını kaybedip üzülürse şu an aynı durumdayım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 10:06

'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde besleyen Cengiz Efe, arkadaşlarıyla birlikte 2 Nisan günü akşamüzeri güvercinlerini kümesten çıkartıp uçurdu. Güvercinler bir daha dönmedi.

Güvercinin bulup getirene 100 bin TL ödül! 'Evladımı kaybetmiş gibiyim'

Efe, o dönem güvercinlerini bulana 20 bin lira vereceğini açıkladı. Ancak aradan 6 ay geçmesine rağmen güvercinler bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine Efe, ödülü 100 bin liraya çıkardı.

Güvercinin bulup getirene 100 bin TL ödül! 'Evladımı kaybetmiş gibiyim'

'EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM'

Güvercinlerini hâlâ bulamadıklarını belirten Cengiz Efe, "Buradan bütün kuşçu camiasına sesleniyorum. 'Allah için bizim kuşlarımızı verin. Tam 6 ay oldu. Ödülümüz 20 bin liraydı, ama 100 bin liraya çıkardık. Kuşlarımızı teslim etsinler. Kimseye 'nereye götürdün' gibi sorular sormayacağız. Gerekirse kuşları bir aracıyla bir iş yerine teslim etsinler. Yine 100 bin lira ödülünü vereceğiz" dedi.

Güvercinin bulup getirene 100 bin TL ödül! 'Evladımı kaybetmiş gibiyim'


Kuşların kendisi için hobi olduğuna değinen Efe," Nasıl bir kedi ya da köpeği seviyorlar, biz de kuşları seviyoruz. 6 aydır yoklar. Nasıl bir insan evladını kaybedip üzülürse şu an aynı durumdayım. Çocuğum gibi bakıyordum, aşısından yemeğine her şeyini yapıyordum. Kuşların fiyatı bizim için önemli değil manevi değeri var. Bizim için paha biçilemez" diye konuştu.

