Ankara'da sular ne zaman gelecek 6 Ekim? ASKİ Ankara su kesintisi olan yerler

6 Ekim Pazartesi günü Çankaya, Polatlı, Beypazarı başta olmak üzere birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. ASKİ Ankara'da suların geleceği saati paylaştı.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 6 EKİM?

Bugün Ankara'da erken saatlerde başlayan kesintinin etkilendiği bölgeler ile arıza çalışma saatleri duyuruldu. İşte kesinti olan bölgeler:

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 5.10.2025 17:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 06:30

Etkilenen Mahalleler:

İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer, Ayvaşık (bir kısmı)

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 5.10.2025 18:30

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

Etkilenen Mahalleler:

Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çankaya, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, 50. Yıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kocatepe, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 5.10.2025 17:45

Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00

Etkilenen Mahalleler:

Üniversiteliler, Söğütözü (bir kısmı), İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak, Ahlatlıbel ve İncek Bulvarı üzerindeki kurumlar, Mustafa Kemal

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:25

Tamir Tarihi: 6.10.2025 15:00

Etkilenen Mahalleler:

Dodurga, Çayyolu (bir kısmı), Mutlukent, Ahmet Taner Kışlalı, Yaşamkent, Konutkent, Alacaatlı, Üniversiteliler (üst kotları), Koru

KAZAN

Arıza Tarihi: 6.10.2025 09:10

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:10

Etkilenen Mahalleler:

Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi, Saray Kent Sanayi Sitesi

POLATLI

Arıza Tarihi: 6.10.2025 10:05

Tamir Tarihi: 6.10.2025 17:00

Etkilenen Mahalleler:

Şehitlik Mahallesi (bir kısmı)

ANKARA KEÇİÖREN, YENİMAHALLE'DE SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

Etkilenen Mahalleler:

Keçiören ilçesi geneli

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 6.10.2025 00:10

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

Etkilenen Mahalleler:

Hasanoğlan, Bahçelievler, Fatih, Havuzbaşı, İstasyon, Muzaffer Ekşi, Şehitlik

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00

Etkilenen Mahalleler:

Yakacık, Memlik, Bağlar, Karacakaya, Yuvaköy, Kuzeyyıldızı, Hurdacılar Sitesi, Turgut Özal, Serhat, Uğur Mumcu, Mehmet Akif Ersoy, Özevler, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, İvedik, İnönü, Çiğdemtepe, Barıştepe, Kaletepe, Burç, Avcılar, Güventepe, Kayalar, Ergenekon, Pamuklar, Karşıyaka, Anadolu, Barış, Esentepe, Yunus Emre, Demetevler (bir kısmı), Çamlıca (bir kısmı), Tepealtı, Beştepe, Güzelyaka, Aşağı Yahyalar

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 4.10.2025 11:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00

Etkilenen Mahalleler:

Cumhuriyet, Ata, Susuz

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00

Etkilenen Mahalleler:

Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ, Yurtbey, Bahçelievler (bir kısmı)

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara'nın birçok ilçesinde etkili olan su kesintisinden etkilenen yerler:

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 13:00

Etkilenen Mahalleler:

Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Yurtbey

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:30

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:00

Etkilenen Mahalleler:

Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey, Önder, Aydınlıkevler, Hacettepe Baraj

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.10.2025 11:00

Tamir Tarihi: 5.10.2025 23:55

Etkilenen Mahalleler:

Fatih Sultan, Erler

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55

Etkilenen Mahalleler:

Mimar Sinan, Fatih, Tevfik İleri, Merkez, Yunus Emre