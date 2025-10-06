Menü Kapat
Editor
 Berkay Alptekin

Kırgızistan'da şiddetli deprem! Çevre ülkelerde de hissedildi

Kırgızistan'da yer alan Celal-Abad bölgesinde şiddetli deprem meydana geldi. Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.29'da şiddetli deprem yaşandığı belirtildi.

Kırgızistan'da şiddetli deprem! Çevre ülkelerde de hissedildi
IHA
06.10.2025
06.10.2025
gece saatlerinde şiddetli depremle sallandı. Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Celal-Abad bölgesinde yerel saat 02.29’da 6 büyüklüğünde meydana geldi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan merkezli depremin Cambıl ve Türkistan bölgelerinin farklı noktalarında 2 ila 4 büyüklüğünde hissedildiği kaydedildi.

Bakanlığın durumu yakından takip ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşlara sakin olma ve sadece resmi kaynakları takip etme çağrısı yapıldı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin ve ’da da hissedildiği öğrenilirken, Özbekistan Sismik Tahmin ve İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan merkezli depremin Hamangan, Andican, Fergana ve Sırderya bölgelerinde hissedildiğini duyurdu.

Açıklamada, depremin başkent Taşkent’te 3 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

