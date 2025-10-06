Sonbahar gelince doğa renk cümbüşüne büründü! Kartpostallık manzara dronla görüntülendi

Yozgat'ın Çandır ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğa görsel bir şölen sunuyor. Sararan yapraklar ve kızaran meyve ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi. Doğa severler, sonbaharın güzelliklerini yaşamak için Çandır'daki ağaçlık alanlarda vakit geçiriyor.

Türkiye genelinde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar sararıp kızarmaya, doğa ise renk cümbüşüne dönmeye başladı. Özellikle iç bölgelerde yer alan bağ ve bahçelerde meşe, kavak, ceviz ve meyve ağaçlarının oluşturduğu manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu görsel şölen, dron kamerasıyla havadan da kayıt altına alındı.

AĞAÇLAR, YEŞİLİN HER TONUNU BARINDIRIYOR

Yozgat'ın Çandır ilçe girişindeki ağaçlık alanlar da bu mevsimsel değişimin en belirgin yaşandığı bölgelerden biri oldu. Sarı, kahverengi ve yeşilin her tonunu barındıran ağaçlar, doğa severlerin ilgisini çekti.

Sonbaharın keyfini doğada çıkaran vatandaşlardan Durmuş Durmuş, mevsimin güzelliklerini yakından görmek için dışarı çıktıklarını belirterek, "Sonbaharın güzel renkleri, yapraklar sarardı. Ceviz yapraklarının kokusunu sizler de alıyorsunuzdur. Kahvede kağıt oynamaktan, vakit öldürmekten burası daha iyi. Geziyoruz, arkadaşlarla fotoğraf çekiyoruz, dolaşıyoruz, piknik yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Şimdi de pilav pişirmeye gidiyoruz. Sonbaharın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Mehmet Biçen ise sonbaharın doğaya kattığı zenginliği belirterek "Sonbaharın renkleri çok güzel, her tondan renk var. Hava güzel, fotoğraf çekiniyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz" diye konuştu.

Sonbaharın gelişiyle birlikte yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da doğa, ziyaretçilere huzur veren manzaralar sunmaya devam ediyor.