Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Cihazınız bu tarihten sonra güvenlik problemlerine açık hale gelecek

Microsoft, Windows'un bir önceki sürümü Windows 10'un fişini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl açıklama yapan firma, Windows 10'a güncelleme desteğinin kesileceği tarihi duyurmuştu.

Kullanıcılar tarafından Windows 10 desteği ne zaman bitiyor, Windows 11'e geçmek ücretsiz mi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

WİNDOWS 10 DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Windows 10 desteği 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren sona erecek. Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarınız bu tarihten itibaren herhangi bir yenilik, teknik iyileştirme ve güvenlik güncellemesi almayacak.

WİNDOWS 10'DAN 11'E GEÇME ÜCRETSİZ Mİ?

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa Windows 11'e tamamen ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ancak bilgisayarınızda başka bir işletim sistemini kullanıyorsa Windows 11'e geçmek için lisans anahtarını satın almanız gerekiyor.

WİNDWOS 10'U 11'E NASIL YÜKSELTEBİLİRİM?

Windows 10 işletim sisteminden Windows 11'e geçiş yapmak için cihazınızın yeterli teknik özelliklere sahip olması gerekiyor. Eğer cihazınız yeterli teknik özelliklere sahipse Windows 11'e yükseltmek için yapmanız gereken adımlar şöyle:

Başlat tuşuna tıklayarak Ayarlar bölümüne girin.

Ayarlar penceresinden Güncelleştirme & Güvenlik seçeneğini seçin.

Açılan ekrandan Windows Update seçeneğine tıklayın ve "Güncelleştirmeleri Denetle" tuşunu basın.

Denetleme işlemi sona erdikten sonra cihazınız destekliyorsa karşınıza Windows 11'e yükselmek isteyip, istemediğinizi soran bir bildirim gelecektir. Bu bildirim aracılığıyla cihazınızı Windows 11 işletim sistemine yükseltebilirsiniz.