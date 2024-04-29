Kafamızın arkasındaki 'küçük beynin' bilinmeyen bir özelliği ortaya çıktı

29 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:20

İnsan beyni inanılmaz derecede karmaşık bir yapıya sahip. Yaklaşık olarak 86 milyar sinir hücresi (nöron) içeriyor ve bu nöronlar arasında trilyonlarca bağlantı bulunuyor. Bu bağlantılar, bilgiyi iletmek ve işlemek için elektriksel ve kimyasal sinyalleri kullanıyor.

Beynimiz düşünme, öğrenme, hafıza oluşturma, duygu deneyimi, vücut fonksiyonlarını kontrol etme gibi birçok karmaşık işlevi yerine getirirken, en az onun kadar önemli olan bir organımız daha var: beyincik.

Latince ismi cerebellum yani 'küçük beyin' anlamına gelen bu organımız, vücudumuzun denge organlarından bir tanesi ve ağırlığı 150 gram olup, beynimizin arka kısmında yer alıyor. Temel görevi kaslarımızın düzenli olarak çalışmasını sağlamasıdır.

BEYİN KÜTLESİNİN YÜZDE 10'UNU OLUŞTURUYOR

Beyincik, tüm beyin kütlesinin sadece yüzde 10'unu oluştursa da bu küçük yapısı sizi yanıltmasın. Zira nöronların dörtte üçünden fazlası bu küçük alanda bulunuyor yani beynimizden sonra gelen en önemli organlarımızdan bir tanesi olarak karşımızda duruyor.

ÖĞRENMEMİZE DE KATKISI VARMIŞ

Pittsburgh Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, beyinciklerin sadece kas kontrolünü yerine getirmekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda öğrenme sürecinde de önemli bir rol oynayabileceğini gözler önüne serdi.

Science Alert'in haberine göre, araştırmacılar, beyinciğin arka-yan bölgesinin gördüklerimizi yaptığımız hareketlere bağlamakta rol oynadığını öne süren bir önceki araştırmayı geliştirmek istediler.

Nörobiyolog Andreea Bostan, "Serebellar fonksiyonla ilgili uzun süredir devam eden bir varsayım, sadece nasıl hareket ettiğimizi kontrol ettiğiydi. Ancak artık beyincikte, nasıl düşündüğümüzü kontrol eden bazı bölümlerin olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

MAYMUNLAR ÜZERİNDE DENEME YAPTILAR

Ekip, maymunları bir ekrandaki görüntülere yanıt olarak sol ellerini ya da sağ ellerini hareket ettirmeleri için eğitti ve hareketleri doğru yaptıklarında ödül olarak meyve suyu verdi.

Maymunların beyinciğinin arka-yan kısmı ilaçla geçici olarak devre dışı bırakıldığında öğrenmeleri olumsuz etkilendi. Meyve suyu ödülüne rağmen hangi görüntüye tepki olarak hangi eli hareket ettirmeleri gerektiğini hatırlamakta zorlandılar.

Bostan, "Bu bölgeyi etkisiz hale getirdiğinizde, yeni öğrenmeyi bozarsınız. Çok daha yavaş olur ve performans aynı seviyeye ulaşmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Beynin nasıl çalıştığını ve çevremizdeki dünyaya nasıl uyum sağladığını ve beynin normal işleyişinin bir şekilde bozulmasından kaynaklanan koşullarla nasıl daha iyi başa çıkabileceğimizi öğrenmek söz konusu olduğunda tüm bunlar önemli bilgiler.

Bostan, araştırmanın, beyinciğin yalnızca beceri gerektiren eylemlerin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için değil, aynı zamanda belirli durumlarda hangi eylemlerin en değerli olduğunu öğrenmek için de önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.