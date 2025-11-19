Logitech 1.8 TB’lık kullanıcı verisini çaldırdığını doğruladı

SIFIR GÜN AÇIĞINDAN YARARLANDILAR

Logitech, yaptığı açıklamada yakın zamanda bir veri sızdırma girişimi tespit ettiklerini ve saldırının şirketin operasyonlarını ya da üretim süreçlerini sekteye uğratmadığını söyledi. Şirket, “Olayı fark eder etmez hem kendi ekibimiz hem de dış siber güvenlik uzmanlarıyla birlikte soruşturmayı başlattık” diyerek sürecin ciddiyetine dikkat çekti.