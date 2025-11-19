Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en zenginleri yine kavgaya tutuştu

Kasım 19, 2025 10:06
1
elon musk, bill gates

Musk, Bill Gates’in yıllar önce açtığı Tesla short pozisyonunun bugün 1,5 milyar doları aşan zarara dönüştüğünü hatırlatarak eski defterleri yeniden açtı.

Elon Musk belli ki hâlâ Bill Gates’in Tesla’ya karşı açtığı short pozisyonu unutmuş değil. Üstelik bu pozisyonun, yıllar içinde 1,5 milyar doları bulan dev bir zarara dönüştüğü konuşuluyor.

Tesla CEO’su, hissedarların kendisine verilen dev ödül paketini onaylamasının ardından adeta bir “zafer turu”na çıkmışken, pazar günü yaptığı paylaşımla Gates’le olan gerilimin hâlâ sürdüğünü gösterdi.

2

“Gates yaklaşık 8 yıldır Tesla’ya karşı açtığı o çılgın short’u hâlâ kapatmadıysa, bence artık kapatsa iyi olur,” dedi Musk, anonim bir kullanıcının Gates Vakfı’nın Microsoft hisselerini satmasına dair yaptığı yorumun altına.

Bu çıkış, iki milyarderin 2022’den bu yana süren soğuk savaşını yeniden gündeme taşıdı.

Gates’in Tesla hisselerine karşı yaklaşık 500 milyon dolarlık bir short pozisyon açtığı ortaya çıktığında Musk, bizzat kendisine mesaj atarak bunu sormuştu. Gates de bunu doğrulamış, hatta Musk’la iklim odaklı bağış projelerini konuşmak istediğini söylemişti. Fakat Musk bu teklifi pek de hoş karşılamadı.

3

“Tesla, iklim krizini çözmek için en çok çalışan şirketlerden biri. Bu durumda senin iklim bağışlarını ciddiye almam zor,” diye yazmıştı Musk.

Ardından X'te Gates’in kilosuyla ilgili bir gönderi paylaşarak gerilimi iyice tırmandırmıştı. Gates ise daha sonra bu tavrı, “Elon birçok kişiye karşı çok kaba, kişisel almamak lazım,” diye açıklamıştı.

4

GATES İÇİN İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Gates’in pozisyonu tam olarak ne zaman açtığı bilinmese de 2022’de mesajlaşmalar ortaya çıktığında Tesla hissesi yükseliş trendindeydi. O dönem hisse başına 400 dolar seviyelerine gelinmesi, Gates’in short pozisyonunu yaklaşık 1,5 milyar dolar zarara sürüklemişti. Tesla hissesi pazartesi günü 408 dolar civarında işlem görüyordu.

5

MUSK ARTIK EN ZENGİN, HEDEF İSE “AKIL ALMAZ” BİR PİYASA DEĞERİ

Musk ile Gates arasındaki söz düellosu yeniden gündeme gelirken, Musk’ın serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 431 milyar dolara ulaşmış durumda. Tesla hissedarları tarafından onaylanan dev ödül paketi de onun uzun yıllar zirvede kalmasını neredeyse garanti altına alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.