Dünyanın en zenginleri yine kavgaya tutuştu

“Tesla, iklim krizini çözmek için en çok çalışan şirketlerden biri. Bu durumda senin iklim bağışlarını ciddiye almam zor,” diye yazmıştı Musk.

Ardından X'te Gates’in kilosuyla ilgili bir gönderi paylaşarak gerilimi iyice tırmandırmıştı. Gates ise daha sonra bu tavrı, “Elon birçok kişiye karşı çok kaba, kişisel almamak lazım,” diye açıklamıştı.