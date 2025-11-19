Dünyanın en zenginleri yine kavgaya tutuştu

Kategoriler
Musk, Bill Gates’in yıllar önce açtığı Tesla short pozisyonunun bugün 1,5 milyar doları aşan zarara dönüştüğünü hatırlatarak eski defterleri yeniden açtı.
Elon Musk belli ki hâlâ Bill Gates’in Tesla’ya karşı açtığı short pozisyonu unutmuş değil. Üstelik bu pozisyonun, yıllar içinde 1,5 milyar doları bulan dev bir zarara dönüştüğü konuşuluyor.
Tesla CEO’su, hissedarların kendisine verilen dev ödül paketini onaylamasının ardından adeta bir “zafer turu”na çıkmışken, pazar günü yaptığı paylaşımla Gates’le olan gerilimin hâlâ sürdüğünü gösterdi.
“Gates yaklaşık 8 yıldır Tesla’ya karşı açtığı o çılgın short’u hâlâ kapatmadıysa, bence artık kapatsa iyi olur,” dedi Musk, anonim bir kullanıcının Gates Vakfı’nın Microsoft hisselerini satmasına dair yaptığı yorumun altına.
Bu çıkış, iki milyarderin 2022’den bu yana süren soğuk savaşını yeniden gündeme taşıdı.
Gates’in Tesla hisselerine karşı yaklaşık 500 milyon dolarlık bir short pozisyon açtığı ortaya çıktığında Musk, bizzat kendisine mesaj atarak bunu sormuştu. Gates de bunu doğrulamış, hatta Musk’la iklim odaklı bağış projelerini konuşmak istediğini söylemişti. Fakat Musk bu teklifi pek de hoş karşılamadı.
“Tesla, iklim krizini çözmek için en çok çalışan şirketlerden biri. Bu durumda senin iklim bağışlarını ciddiye almam zor,” diye yazmıştı Musk.
Ardından X'te Gates’in kilosuyla ilgili bir gönderi paylaşarak gerilimi iyice tırmandırmıştı. Gates ise daha sonra bu tavrı, “Elon birçok kişiye karşı çok kaba, kişisel almamak lazım,” diye açıklamıştı.
Gates’in pozisyonu tam olarak ne zaman açtığı bilinmese de 2022’de mesajlaşmalar ortaya çıktığında Tesla hissesi yükseliş trendindeydi. O dönem hisse başına 400 dolar seviyelerine gelinmesi, Gates’in short pozisyonunu yaklaşık 1,5 milyar dolar zarara sürüklemişti. Tesla hissesi pazartesi günü 408 dolar civarında işlem görüyordu.
Musk ile Gates arasındaki söz düellosu yeniden gündeme gelirken, Musk’ın serveti Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 431 milyar dolara ulaşmış durumda. Tesla hissedarları tarafından onaylanan dev ödül paketi de onun uzun yıllar zirvede kalmasını neredeyse garanti altına alıyor.