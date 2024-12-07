Meta, "Llama 3.3 70B" modelini tanıttı: Google ve OpenAI gibi rakiplerinden daha iyi

07 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 16:37

Meta, Google Gemini ve OpenAI GPT-4o gibi rakiplerini geride bırakan yeni yapay zeka modeli Llama 3.3 70B'yi tanıttı. Yeni modelin en dikkat çekici yanı ise, Llama ailesindeki en büyük model olan "Llama 3.1 405B" ile aynı performansı sunması.

Meta, "Llama" (hayvan olan Lama ile alakası yok) adlı AI model ailesinin en yeni üyesini duyurdu: Llama 3.3 70B. Meta'nın üretken yapay zekadan sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad Al-Dahle, X'te yaptığı açıklamada, yalnızca metin tabanlı olan Llama 3.3 70B'nin Meta'nın en büyük Llama modeli olan Llama 3.1 405B'nin sahip olduğu performansı daha düşük maliyetle sunduğunu söyledi.

Al-Dahle, "Eğitim sonrası tekniklerdeki en son gelişmelerden yararlanarak, bu model çekirdek performansını önemli ölçüde daha düşük bir maliyetle artırıyor" diye yazdı.

GOOGLE GEMİNİ VE GPT-4O'DAN DAHA İYİ

Al-Dahle, Llama 3.3 70B'nin Google Gemini 1.5 Pro, OpenAI GPT-4o ve Amazon Nova Pro gibi yapay zeka uygulamalarını, bir modelin dili anlama yeteneğini değerlendiren MMLU da dahil olmak üzere bir dizi endüstri kıyaslamasında geride bıraktığını gösteren bir grafik yayınladı.

Bir başka Meta sözcüsü ise TechCrunch sitesine verdiği demeçte, modelin matematik, genel bilgi, talimat takibi ve uygulama kullanımı gibi alanlarda iyileştirmeler sunacak şekilde tasarlanmış olduğu bilgisini paylaştı.

Yapay zeka geliştirme platformu Hugging Face ve resmi Llama web sitesi de dahil olmak üzere diğer kaynaklardan indirilebilen Llama 3.3 70B, Meta'nın bir dizi uygulama için kullanılabilen ve ticarileştirilebilen "açık kaynak" modellerle yapay zeka alanına hakim olmak için sektörde oynadığı son koz olarak karşımıza çıktı.

Öte yandan Meta'nın koşulları, belirli geliştiricilerin Llama modellerini nasıl kullanabileceğini kısıtlıyor; aylık 700 milyondan fazla kullanıcısı olan platformların özel bir lisans talep etmesi gerekiyor. Ancak birçokları için Llama modellerinin tam anlamıyla "açık" olmaması önemli de değil.

İNDİRME SAYISI 650 MİLYONU GEÇTİ

Meta'ya göre, Llama 650 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Meta, Llama'dan şirket içinde de yararlandı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre, şirketin tamamen Llama modelleri tarafından desteklenen yapay zeka asistanı Meta AI'ın şu anda yaklaşık 600 milyon aylık aktif kullanıcısı var. Zuckerberg, Meta AI'ın dünyada en çok kullanılan AI asistanı olma yolunda ilerlediğini iddia ediyor.

Kasım ayında öne sürülen bir raporda Çinli askeri araştırmacıların savunma alanında bir sohbet robotu geliştirmek için Llama modeli kullandıkları iddia edilmişti. Bunun üzerine Meta, Llama modellerini ABD'nin savunma endüstrisinin kullanımına açmıştı.

Meta ayrıca, yapay zeka için düzenleyici bir çerçeve oluşturan AB yasası olan Yapay Zeka Yasası'na uyma kabiliyeti konusundaki endişelerini dile getirdi ve yasanın uygulanmasını açık sürüm stratejisi için "çok öngörülemez" olarak nitelendirdi. Şirket için ilgili bir konu da AB'nin gizlilik yasası olan GDPR'deki yapay zeka eğitimine ilişkin hükümler. Meta, Avrupa'da GDPR güvencelerine tabi olan Instagram ve Facebook kullanıcılarının vazgeçmedikleri herkese açık verileri üzerinde yapay zeka modellerini eğitiyor.

AB düzenleyicileri bu yılın başlarında Meta'dan, şirketin GDPR uyumluluğunu değerlendirirken Avrupalı kullanıcı verileri üzerindeki eğitimi durdurmasını talep etti. Meta da bu talebe olumlu yanıt verdi.