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 | Ömer Faruk Dogan

NASA, Dünya'nın iki katı büyüklüğünde bir 'Süper Dünya' buldu: İşte özellikleri

NASA, 154 ışık yılı uzaklıkta, şaşırtıcı bir keşfe imza attı. TOI-1846 b adını verdikleri yeni "süper dünya", Dünya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde ve dört katı kütleye sahip.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:55

ABD Ulusal Havacılık ve Ajansı (NASA), 154 ışık yılı uzaklıkta, tekrarlanan bir sinyal gönderen gizemli bir "süper Dünya" keşfetti. TOI-1846 b olarak adlandırılan gezegenin, Dünya'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde ve dört katı kütleye sahip olduğu belirtildi.

Daily Mail'in haberine göre, söz konusu sinyal, 'nın TESS uzay teleskobu her yılın mart ayında karartma modelini gözlemlediğinde bilim insanlarının dikkatini çekmişti.

Hem uzay hem de yer tabanlı teleskoplarla doğrulanan TOI-1846 b, "yarıçap boşluğu" adı verilen, Dünya gibi küçük, kaya yüzeyli gezegenler ile Neptün gibi büyük, gaz açısından zengin gezegenler arasındaki nadir kategoride yer alıyor.

Tahmin edilen yüzey sıcaklığı 600°F olmasına rağmen, araştırmacılar gezegenin su barındırabileceğini belirtiyor. Ayrıca katı bir kaya çekirdeği, yoğun bir buz tabakası ve hatta potansiyel olarak sığ bir okyanus veya ince bir atmosfere sahip olduğuna inanılıyor.

Fas'taki Oukaimeden Gözlemevi'nden Baş Araştırmacı Abderahmane Soubkiou, "TESS ve çok renkli yer tabanlı fotometrik veriler, yüksek çözünürlüklü görüntüleme ve spektroskopik gözlemler kullanarak TOI-1846 b'yi doğruladık" ifadelerini kullandı.

JAMES WEBB TELESKOBU İNCELEYECEK

NASA bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın zamanda TOI-1846 b'yi hedef alarak atmosferini incelemesini umut ediyor. Eğer koşullar uygun olursa Webb, su buharı, metan, karbondioksit veya diğer gazların izlerini tespit edebilir.

Bununla birlikte araştırmacılar, TOI-1846 b'nin yalnız olmadığını düşünüyor. Yörüngesindeki ince kaymalar, aynı sistemde daha uzak, daha soğuk ve potansiyel olarak yaşanabilir bir bölgeden geçebilecek başka bir gezegenin var olabileceğini gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

TOI-1846 b'de hayat var mı?
Şu an için kesin bir kanıt yok.
ETİKETLER
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#Süper Dünya
#Teknoloji
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