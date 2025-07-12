Sadece bukalemun değil! Bilim insanları şimdi de bu canlıda 'renk değişimi' keşfetti

Renk değiştiren hayvan dendiğinde genellikle akla bukalemun gelir. Ancak bilim insanları mavi köpekbalığının da aynı özelliğe sahip olduğunu keşfetti. Peki mavi köpekbalıkları nasıl renk değiştiriyor?

Yeni bir araştırmaya göre, mavi köpekbalığının derisindeki benzersiz yapılar, bukalemun gibi renk değiştirebileceğini gösteriyor.

Bu hafta Antwerp'te düzenlenen Society for Experimental Biology konferansında sunulan yeni çalışmaya göre, mavi köpekbalığı derisinde, renklerini oluşturan küçük nano yapılar keşfedildi. Köpekbalığının renginin sırrı, deriyi zırh gibi kaplayan pullarında yatıyor.

"MAVİ EN NADİR RENKLERDEN BİRİ"

Independent'in aktardığına göre, çalışmaya katılan araştırmacı Viktoriia Kamska, "Mavi, hayvanlar alemindeki en nadir renklerden biridir ve hayvanlar evrimsel süreçte bu rengi üretmek için çeşitli benzersiz stratejiler geliştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu pulların içindeki guanin molekülünden oluşan kristaller, mavi yansıtıcılar olarak görev yapıyor. Ayrıca, melanin pigmentini içeren hücre bileşenleri de diğer dalga boylarını emerek köpekbalığının karakteristik renginin oluşmasını sağlıyor. Melanin, belirli kalınlık ve aralıklarla düzenlenmiş guanin kristalleriyle iş birliği yaparak köpekbalığı derisinin renk doygunluğunu artırıyor.

Araştırma, renk üreten bu minik yapıların biçimini, işlevini ve mimari düzenlemelerini tanımlamak için gelişmiş görüntüleme teknikleri kullanılarak mümkün hale geldi.

KÖPEKBALIĞI DERİNE DALDIĞINDA RENGİ KOYULAŞIYOR

Bu renk değiştirme mekanizmasının, guanin kristallerinin aralıklarını etkileyen çevresel faktörlerle de tetiklenebileceği gösterildi.

Örneğin köpekbalığı daha derinlere daldığında, deriye daha fazla basınç uygulanıyor. Bu da guanin kristallerinin birbirine yaklaşmasına neden olarak köpekbalığının renginin koyulaşmasını ve çevreye daha iyi uyum sağlamasını mümkün kılıyor.