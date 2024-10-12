Nvidia GeForce Now, oyun sayısını artırmaya devam ediyor: İşte yeni liste
Nvidia GeForce Now, Türkiye'de "GeForce Now by Game+" olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, bulut oyun platformuna 6 yeni oyun eklediğini duyurdu. İşte yeni oyunlar.
Nvidia GeForce Now (GAME+), bulut oyun sektöründe hızla büyümeye devam ediyor. Her hafta yeni oyunlar ve güncellemelerle kullanıcılarına daha fazla içerik sunan platform, Nvidia'nın son duyurusuna göre bu hafta önemli eklemeler alacak.
Bu hafta GeForce Now'a yapılacak eklemeler, oyunlarla sınırlı değil. Blizzard'ın Battle.net kitaplığı için oyun senkronizasyonu özelliği de platforma geliyor. Bu sayede kullanıcılar, Battle.net hesaplarını GeForce Now'a bağlayarak Blizzard oyunlarını bulut üzerinden rahatlıkla oynayabilecek.
GEFORCE NOW'UN YENİ 6 OYUNU
Bu hafta GeForce Now'a eklenecek yeni oyunlar ve tarihleri:
- Empyrion – Galactic Survival: Epic Games Store, 10 Ekim
- Europa: Steam, 11 Ekim
- Dwarven Realms: Steam
- Star Trek Timelines: Steam
- Star Trucker: Steam
- Starcom: Unknown Space: Steam
GEFORCE NOW TÜRKİYE FİYATI
Türkiye'deki kullanıcılar, GeForce Now'a ücretsiz olarak (saatlik oturumlarla sınırlı) veya aylık 340 TL karşılığında erişebiliyor. Ayrıca daha uzun süreli kullanım için 3 ay, 6 ay ve 12 aylık Premium paketler de mevcut olup, bu paketlerin fiyatları sırasıyla 800 TL, 1.580 TL ve 2.880 TL olarak belirlenmiş.
Bunun yanında süreli Premium paketler olan "Keşif Haftası Paketi" ve "Aylık Gündüz Paketi" gibi alternatifler de kullanıcılara sunuluyor.
Artık Game+ ile daha çok oyun keyfi yapıyoz be