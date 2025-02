PlayStation Plus Extra ve Premium Şubat 2025 oyunları açıklandı! Toplam değeri 9 bin 347 TL

Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti PlayStation Plus, Şubat 2025 tarihinde oyunculara birbirinden kaliteli yapımlarla dolu bir oyun kataloğu sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation Plus Essential abonelerine sunulan oyunlar duyurulmuştu. Şimdi ise PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenen yeni oyunlar belli oldu.

PLAYSTATION PLUS EXTRA VE PREMIUM ŞUBAT 2025 OYUNLARI

Sony, bu ay abonelerine geniş bir tür yelpazesi sunarak aksiyondan RPG'ye, macera oyunlarından spor oyunlarına kadar birçok farklı deneyimi ücretsiz olarak sunuyor. PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için kütüphaneye eklenen oyunlar ve fiyatları şu şekilde:

- Star Wars Jedi: Survivor (PS5, PS4) – 2.900 TL

- TopSpin 2K25 (PS5, PS4) – 2.599 TL

- Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 (PS5) – Fiyat belirtilmemiş

- SaGa Frontier Remastered (PS4) – 875 TL

- Somerville (PS5, PS4) – 875 TL

- Tin Hearts (PS5, PS4) – 699 TL

- Mordhau (PS5, PS4) – 1.399 TL

TOPLAM DEĞERİ 9 BİN LİRADAN FAZLA

Şubat ayında PlayStation Plus​ Extra ve Premium katmanına eklenecek oyunların toplam değeri 9 bin 347 Türk Lirası olarak hesaplandı. Bu sayede PS5 ve PS4 oyun konsolu sahipleri, toplamda 9 bin liralık masraftan kurtulmuş oldular. Bu oyunlar, 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla abonelere sunulacak.