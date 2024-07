Samsung kullanıcılarına 'One UI 7' müjdesi: 'En değişiği' olacak!

16 Temmuz 2024 15:32 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:33

Samsung, One UI arayüzünü son üç yılda çok fazla değiştirmedi. Geçen yıl, One UI 6.0 ile getirdiği tek büyük değişiklik Hızlı Panel düzeniydi. Ancak bu yıl şirketin One UI 7.0 güncellemesiyle büyük tasarım iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor.

Ice Universe, Samsung'un One UI 7.0 ile yepyeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı sunacağını belirtti. "One UI 7, One UI tarihindeki en değişik versiyon olabilir" iddiasında bulundu. Samsung, yaklaşan büyük One UI sürümüyle birlikte simge tasarımlarını da değiştirecek.

Samsung genellikle simgelerinin beş yılda bir değiştirir. Dolayısıyla One UI 7.0 önemli bir yeniden tasarım olacak gibi görünüyor. Daha önceki bazı raporlarda Güney Koreli firmanın One UI 7.0 ile dikey bir uygulama çekmecesi sunabileceği iddia edilmişti.

ONE UI 7 NE ZAMAN DUYURULACAK VE YAYINLANACAK?

Samsung, önümüzdeki iki ay içinde Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 Beta Programını başlatabilir. İlerleyen haftalarda beta programını Galaxy S23 serisi gibi daha eski üst düzey telefonlara da genişletebilir. One UI 7.0'ı 3 Ekim 2024 tarihinde Samsung Geliştirici Konferansı 2024'te resmi olarak duyurmadan önce birkaç beta sürümü yayınlayabilir.

One UI 7.0'ın kararlı sürümünün ise bu yılın ekim ya da kasım ayında çıkması bekleniyor. Tüm uyumlu üst ve orta sınıf telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletler bu yıl bitmeden kararlı One UI 7.0 güncellemesini alabilir. Bazı orta ve giriş seviyesi cihazlar ise güncellemeyi 2025'in ilk çeyreğinde alabilir.