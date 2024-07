Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesi alacak cihazlarını açıkladı

15 Temmuz 2024 13:37 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 13:37

Samsung'un en yeni katlanabilir cihazları (Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6) birçok yeni özellikle birlikte One UI 6.1.1'i çalıştırıyor. Söylentiler, şirketin One UI 6.1.1'i mevcut amiral gemisi telefonlarına da getireceğini gösteriyor. Şimdi Samsung, potansiyel özelliklerle birlikte hangi cihazların One UI 6.1.1 alacağını doğruladı.

ONE UI 6.1.1 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

SamMobile'ın aktardığına göre, Güney Kore topluluk forumundaki bir Samsung moderatörü, One UI 6.1.1 güncellemesini alacak Galaxy cihazlarını ayrıntılı olarak açıkladı:

- Galaxy S24 serisi

- Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)

- Galaxy S22 serisi

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S8

Temel olarak Samsung, One UI 6.1.1'i One UI 7'den önce son 2-3 yılda piyasaya sürülen tüm amiral gemisi Galaxy telefonlarına ve tabletlerine sunmayı planlıyor. Listede dikkate değer olmayan tek şey, Mayıs 2024'te sınırlı Galaxy AI özelliklerine sahip One UI 6.1 güncellemesini alan Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3'tür.

Samsung muhtemelen bu ve yukarıda belirtilmeyen diğer cihazları bu yılın sonlarında veya 2025'in başlarında doğrudan Android 15 tabanlı One UI 7'ye güncelleyecek.

ESKİ GALAXY CİHAZLARA GELECEK ONE UI 6.1.1 ÖZELLİKLERİ

Ayrı bir gönderide, kamera ekibinden sorumlu Kore Samsung topluluk moderatörü, eski Galaxy cihazlarına gelecek çeşitli One UI 6.1.1 kamera özelliklerini ayrıntılı olarak anlattı.

Flip 6'nın yeni Otomatik Yakınlaştırma ve Esnek Video Kamera özellikleri, Flip 5'te kullanılacak ancak Fold 5'te kullanılamayacak.

Daha da önemlisi, Taslaktan Görüntüye, Canlı Efekt ve Portre Stüdyosu gibi yeni Galaxy AI özellikleri, One UI 6.1.1'i alan tüm Galaxy cihazlarında mevcut olacak. Bu özellikler halen geliştirilme aşamasında ve Samsung bazı sorunlarla karşılaşırsa planları değişebilir.

Moderatör, One UI 6.1.1'in kullanıma sunulması için ayrıntılı bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Ancak Galaxy S24 ve Fold 5/Flip 5'in güncellemeyi Ağustos 2024'te alması bekleniyor.

Söylentilere göre Koreli şirket, önümüzdeki ay piyasaya sürülebilecek Galaxy S24 serisi için kamera odaklı büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyor. One UI 6.1.1'deki değişiklikler ve diğer Galaxy AI iyileştirmeleri bağlantılı olacak.