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 | Selahattin Demirel

TÜİK'in fiyat endeks verileri çelişkili mi? Açıklama var

TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi hesaplamalarında çelişki olduğuna dair ortaya atılan iddiaya Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

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TÜİK'in fiyat endeks verileri çelişkili mi? Açıklama var
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 00:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yeni açıklamada ve Tarım ÜFE hesaplamalarında Türkiye Kurumu ()'nun çelişkili veriler çıkardığı iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

"DOĞRUDAN KARŞILAŞTIIRLMASI BİLİMSEL OLARAK GEÇERSİZ"

Merkezin açıklamasında "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarım ÜFE verileri, TÜFE verileriyle çelişiyor” şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar; kamuoyunu yanıltmak amacıyla dolaşıma sokulmuş niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer alırken devamında ise şöyle denildi:

"TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ile Tarım ÜFE (Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi), kapsam, amaç, veri kaynakları ve hesaplama yöntemleri bakımından birbirinden tamamen farklı göstergelerdir. Tarım ÜFE yalnızca yurt içinde üretilen bitkisel ve hayvansal ham tarım ürünlerini kapsarken; TÜFE, işlenmiş gıda ürünleri (örneğin peynir, makarna, sıvı yağ, bisküvi), ambalajlı ürünler, içecekler ve ithal kalemleri de içeren çok daha geniş kapsamlı bir endekstir.

TÜİK'in fiyat endeks verileri çelişkili mi? Açıklama var

Tarım ÜFE, üretici düzeyindeki ham ürün fiyatlarını temel alırken; TÜFE, tüketici düzeyindeki fiyatları yansıtmaktadır. Tarım ÜFE üretim dönemine bağlı olarak mevsimsel dalgalanmalar gösterirken, bu değişimler TÜFE’ye zamansal gecikmelerle yansımaktadır. İki endeksin ürün sepetleri ve bu ürünlerin hesaplamalardaki ağırlıkları da farklılık göstermektedir. Bu durum, endeksler arasında görülen değişimlerin doğrudan karşılaştırılmasını bilimsel olarak geçersiz kılmaktadır.

"ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN PAYLAŞILIYOR"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat endekslerini uluslararası geçerliliği olan yöntemlerle ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat’ın belirlediği normlarla uyumlu şekilde üretmekte; uluslararası standartlara uygun biçimde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Tarım ÜFE ile TÜFE arasındaki farklılıkları göz ardı eden, teknik bilgi eksikliğine dayanan ve yanıltıcı biçimde kamuoyuna sunulan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ETİKETLER
#dezenformasyon
#tüik
#tüfe
#istatistik
#Kamuoyu
#Tarım Üfe
#Ekonomi
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