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 | Erdem Avsar

Ağız kokusunun şifresini uzmanı anlattı? Birçok insanın hayatını karartıyor

Ağız kokusunun sadece geçici bir rahatsızlık olmadığını belirten Dt. A.Gamze Akdereli, altında ciddi ağız içi ve sistemik hastalıkların yatabileceğini vurguladı.

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Ağız kokusunun şifresini uzmanı anlattı? Birçok insanın hayatını karartıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 00:49
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 00:49

İstanbul Tema Hastanesi’nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Akdereli, ağız kokusunun yaygın nedenin yetersiz ağız hijyeni olduğuna dikkat çekti.

AĞIZ KOKUSU NEDEN OLUR?

Dt. Akdereli, düzenli diş fırçalama, diş ipi alışkanlığı ve dil temizliğine dikkat edilmemesinin bakterilerin çoğalmasına ve kötü koku oluşumuna yol açtığını dile getirdi.

Akdereli, diş eti hastalıkları, tedavi edilmemiş çürükler, diş taşı birikimi ve sorunlu dolguların da ağız kokusunu artıran diğer nedenler arasında yer aldığını ifade etti.

Ağız kokusunun şifresini uzmanı anlattı? Birçok insanın hayatını karartıyor

Uzun süreli açlık, oruç ya da ketojenik diyet programlarının da oluşabildiğini söyleyen Dt. Akdereli, şöyle konuştu:

"Bu durumlarda vücut yağ ve proteinleri yakarak keton üretir. Ketonların neden olduğu nefes kokusu ise genellikle daha keskindir."

Ağızdan gelen kötü kokuların, vücuttaki başka sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çeken uzman bu durumun hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Dt. Akdereli, "Günde en az iki kez diş fırçalama, diş ipi ve dil temizliği, bol su tüketimi, şekersiz sakız kullanımı ve ağız gargaraları ile destekleyici bakım yapılması gerekir. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrolleri ile bu sorun erkenden fark edilip kontrol altına alınabilir" dedi.

ETİKETLER
#diş hekimliği
#ağız kokusu
#Ağız Sağlığı
#Diş Eti Hastalıkları
#Diş Çürüğü
#Ağız Hijyeni
#Aktüel
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